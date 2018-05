El Bada despide la temporada ante su afición pero no quiere renunciar a Europa

Dijá, en la imagen en el encuentro frente al Logroño, será uno de los jugadores que no continuará. Verónica Lacasa

Las matemáticas todavía están de su lado, porque si el Bada Huesca vence los dos encuentros que le restan esta temporada, podría acabar entre los cinco primeros de la tabla. Cangas esta tarde y visita al Cuenca dentro de siete días. Dos escollos por sortear, para después esperar que el Helvetia Anaitasuna no logre ni un solo punto. Esta jornada mide a los navarros al Barcelona, pero la suerte deja de sonreír a los de Nolasco en la siguiente, cuando el Anaita visita la cancha de un Zamora ya descendido.

Aunque más allá de esa posible carambola que les permita disputar competición europea por segunda vez en su historia, en el Bada quieren un final de campaña acorde a las buenas sensaciones que han ido acumulando todo el año, por encima de lo que ocurra en otras pistas. «Nosotros vamos a hacer nuestro trabajo, para que si los otros fallan, estar allí. Queremos estar en lo más alto posible hasta el último minuto y terminar con buenas sensaciones», asegura el técnico del Bada, José Nolasco, antes del que será el último encuentro de la temporada en el Palacio de los Deportes, este sábado a partir de las 17.00, ya que hay horario unificado en todas las pistas.

No obstante y aunque defiendan que mientras haya opciones en lo deportivo, eso será lo único importante, la tarde será inevitablemente especial en otros aspectos, ya que supone la despedida de la cancha oscense por parte de cuatro jugadores, que el club anunció esta semana que no continuarán el próximo curso en su disciplina. Teixeira, Dijá, Lucas y Ciric disputarán esta tarde su último partido ante su afición. El primero por decisión propia, ante una mejor oferta en una liga extranjera, mientras que el resto no encajan en el proyecto de futuro ideado desde la dirección deportiva.