El Bada Huesca pierde a un baluarte defensivo

El Bada Huesca se ha quedado sin uno de sus grandes valores en defensa, el lateral Marco Mira, quien sufre una fractura del cuarto metacarpiano de la mano izquierda tras lesionarse este miércoles contra el Ademar León. Con ello, el capitán rojillo -con once años luciendo los colores oscenses- dice adiós a la temporada, puesto que tan solo quedan cinco jornadas para que la liga Asobal concluya y aunque no pase por el quirófano los plazos para su vuelta no encontrarían espacio suficiente.