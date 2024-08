Rafa Sanz: “El Club Baloncesto Peñas ha de dejar de llorar y apretar los dientes”

Rafa Sanz, entrenador del Lobe Huesca La Magia, ha realizado este viernes una primera radiografía de la plantilla que dirigirá y de la temporada que el club afronta con el ‘play off’ de ascenso a Primera FEB como reto. Una ambición que el cordobés hace propia después de que se haya configurado un equipo con más poso en el que quiere imprimir los principios que aplicó en su primera experiencia en la capital oscense. Ahora se trata de ganar más partidos y mirar arriba en el contexto hostil del grupo Oeste de la Segunda FEB.

En su análisis, el técnico andaluz concluye que “se ha de dejar de llorar y apretar los dientes” a pesar del agravio comparativo y el perjuicio económico que supondrán desplazamientos a Andalucía, Extremadura, Melilla o la provincia de León. “Para la vertiente económica es una puñalada, no hay un viaje cerca y esto afecta al ámbito deportivo, tenemos menos dinero para fichar”, ha analizado Sanz, para quien además “se han incorporado equipos de capitales de provincia que aumentan el nivel. Se genera un desigualdad que afecta a nuestras opciones deportivas”.

Pese a todo y a que “es algo que merece revisarse en años venideros y genera cierto agravio”, el Lobe Huesca La Magia cuenta con “una mejor plantilla y un mejor cuerpo técnico”, en palabras del presidente, Fernando Lascorz, convencido de que “vamos a dar mucha guerra”. El club no ha recibido respuesta a sus quejas por parte de la Federación Española de Baloncesto (FEB), y el mandatario cifra en “40.000 o 50.000 euros” el coste económico que no se puede destinar a “traer jugadores determinantes o a mejorar la tesorería del club. No encontramos respuesta de la FEB porque tiene difícil defensa”.

La campaña de abonados está presentando cifras positivas, por encima de los 200 cuando la cifra del año pasado por estas mismas fechas era de alrededor de 120. “Palpamos una ilusión en la gente que queremos fomentar”, celebra Lascorz. La pretemporada comenzará en torno al 26 o 27 de agosto y en septiembre se jugará la nueva Copa España con un regreso forzoso al Pabellón del Parque con motivo de las obras en el Palacio de los Deportes.

Con 12 jugadores en nómina, ocho de ellos nuevos, Rafa Sanz considera que “somos un grupo y ojalá seamos un equipo en breve. Que esta ilusión perdure y aumente todo el año. No tardemos en alcanzar ese sentido de unidad y el objetivo común, verbalizado desde el primer día, que sea luchar para estar en el ‘play off’”. Se ha hecho “un buen trabajo para que haya club, equipo y para que ese equipo sea competitivo”.

El cordobés se siente “responsable” en el sentido de que ha notado “mucha confianza del club hacia mí al configurar el equipo y se lo quiero devolver a base de rigor y profesionalidad. Queremos que vengan personas con corazón limpio y vamos a ayudar a su crecimiento. Por encima de todo está el club y el año pasado no terminamos de lograrlo”. Cuenta con un equipo “más largo, ambicioso, con más equilibrio y un poco más de veteranía. En el Peñas lo normal es tener 12 jugadores dispuestos a currar y unas condiciones de trabajo dignas”.

También elogia la incorporación de Nacho Biota como ayudande, quien “no puede tener una dedicación exclusiva pero sí de la mitad de semana. Es positivo, le gusta el contacto con la pista y los jugadores e incrementará la calidad”. Rafa Sanz recuerda que “Jugamos para la gente, tenemos que intentar un baloncesto lo más alegre posible. Ya lo hicimos el año pasado, pero nos costaba cerrar los partidos. Ese compromiso sigue vigente, habrá riesgo y velocidad”.