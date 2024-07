Leo Fiebich se exhibe con Alemania en los Juegos Olímpicos de París 2024

Leo Fiebich, exjugadora del Casademont Zaragoza, brilló este lunes en su estreno en los Juegos Olímpicos de París, contribuyendo a la victoria de Alemania frente a Bélgica (83-69) con una gran actuación. Sobre todo en la primera mitad, donde la referencia ofensiva de las germanas para encarrilar el triunfo en la primera jornada del Grupo C del baloncesto femenino.

Fiebich finalizó el encuentro con 16 puntos anotados y una magnífica carta de tiro desde el perímetro, tras haber convertido 3 de sus 4 lanzamientos triples. Además, la alero sumó 2 rebotes, una asistencia y 5 recuperaciones de balón, para acabar el partido con 16 créditos de nota general.

Fue especialmente incisiva en el primer tiempo, iniciando el despegue de su equipo en el marcador. De hecho, alcanzó el intermedio como la máxima realizadora del choque, ya que 13 de sus 14 tantos fueron anotados antes del descanso.

Alemania arrolló a Bélgica en el primer acto, donde adquirió una renta de 14 puntos con un parcial de 25-11. El equipo germano, muy acertado en ataque y muy intenso en defensa, también fue muy superior a su oponente en el segundo cuarto, donde aumentó su ventaja con un contundente 21-14 para llegar al intermedio con un marcador de 46-25. Las belgas mejoraron después, impulsadas por el talento ofensivo e Emma Meesseman (25 tantos), pero el triunfo de las alemanas nunca peligró.

Su etapa en el Casademont

Fiebich ofreció un rendimiento sobresaliente en el club aragonés, al que se incorporó en el ejercicio 2022-23 tras haber desarrollado la mayor parte de su carrera en la Liga germana. Llegó al Casademont procedente del Les Flammes Carolo francés, donde la alero había competido con brillantez en el torneo galo y en la Eurocup.

En España, la alero fue designada MVP del campeonato regular las dos últimas temporadas. En su último curso en Zaragoza finalizó con unos números de 10,8 puntos, 5,2 rebotes, 2,2 asistencias y 1,1 recuperaciones (14,4 créditos de valoración) en el torneo doméstico. En la Euroliga, la alemana aportó 12,4 tantos, 6,1 capturas, 2,4 pases de canasta y 1,4 robos de balón por encuentro, lo que se tradujo en 16,4 unidades de nota general.

"Después de dos temporadas increíbles en Zaragoza, he tomado la decisión de separar nuestros caminos", explicó la germana en su despedida del Casademont. "Me encantó escribir esta historia con vosotras y compartir momentos especiales con cada una de vosotras en la pista. Zaragoza, siempre tendrás un lugar en mi corazón", añadió Fiebich, que ahora es jugadora de las New York Liberty.