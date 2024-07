Mariona Ortiz, jugadora del Casademont Zaragoza: "Estar en los Juegos Olímpicos de París es un sueño"

Mariona Ortiz, base del Casademont Zaragoza y de la selección española, confesó este miércoles sentirse "como una niña", y "muy agradecida" de poder participar con el combinado nacional en los Juegos Olímpicos de París 2024. "Trataré de ayudar al equipo en todo lo que pueda", explicó la catalana.

"Yo ahora mismo estoy como una niña, todo me hace especial ilusión, estoy encantadísima de poder estar aquí, muy agradecida y disfrutando cada día", dijo la base tras la finalización del entrenamiento en el Triangulo de Oro de Madrid.

El equipo dirigido por Miguel Méndez se desplazará esta tarde a Bruselas para disputar sus próximos partidos de preparación ante la vigente campeona de Europa, Bélgica, y ante Canadá, el viernes 12 y el sábado 13 de julio.

Ortiz destacó estos dos partidos para "crecer y mejorar", porque sabe lo que el equipo está trabajando, dando importancia a la comparación entre ellas mismas, para que el equipo "esté mejor que ayer y mejorando día a día"

La jugadora barcelonesa reconoció toda la ilusión con la que afronta sus primeros Juegos Olímpicos y las ganas de todas las compañeras de llegar allí."Llena de ilusión, para cualquier deportista es algo único, especial, una experiencia de por vida, todo el mundo tiene ganas de estar allí, de jugar el primer partido, competir, de ganar lo máximo posible, de darlo todo y de ver donde la competición nos ubica" dijo la jugadora del Casademont Zaragoza.

La MVP nacional de la Liga Femenina llega a sus primeros Juegos Olímpicos en su mejor momento y con el premio tras todo lo vivido para llegar aquí. "Me pongo a mirar atrás y me pongo a pensar en todo lo que ha pasado y en todo lo que he vivido, que al final solo sé yo, siento una gran satisfacción de poder decir que voy a jugar unos juegos Olímpicos, sin duda es un premio que para mí es súper merecido, porque yo sé lo que he llorado, lo poco que he dormido y lo que he tenido que pasar", señaló la jugadora, que sueña con el oro y con disfrutar cada día al máximo.

"Soñaría con el oro, pero me gustaría disfrutar cada día al máximo, mi objetivo es disfrutar cada día al máximo, darlo todo y ver dónde puede llegar el equipo", explicó la jugadora de la selección española.