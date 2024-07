Mariona Ortiz: "Se me ponen los pelos de punta cuando pienso que puedo ir a los Juegos Olímpicos"

Candidata a uno de los puestos en la selección española femenina de baloncesto que estará en los Juegos Olímpicos, la base del Casademont Zaragoza Mariona Ortiz (Calella, 1992) disfruta de un momento dulce sobre las canchas. Pero no siempre ha sido así.

Antes de encontrar una "familia" en Zaragoza, donde se ha convertido en MVP nacional de la Liga Endesa, se planteó dejar el baloncesto. Problemas en la rodilla y la autoexigencia generaron en su cabeza dudas que parecen ya disipadas.

Ahora están trabajando en Madrid después de haber ganado sus dos partidos en la concentración de Vigo, el segundo además de forma convincente ante un rival de los Juegos como es China. ¿Ese resultado les ha dado más confianza?

España siempre quiere ganar, pero creo que el resultado no era lo más importante. Lo más importante era ver que empezaban a salir las cosas, que el equipo estaba más unido. Creo que eso se vio. La China que encontramos no creo que sea la que va a estar en París. Los objetivos principales que eran crecer y usarlo de manera positiva, sí que se lograron.

¿Se ve entre las elegidas para ir a los Juegos?

Yo lo que hago es intentar dar el máximo para que así sea. Luego la Selección al final tiene muchas jugadoras de mucha calidad y tendrá que ser lo que Miguel Méndez decida, que creo que será más que bien.

Sería llamativo que no formase parte de la Selección la jugadora que ha sido nombrada MVP nacional de la liga, ¿no?

Son circunstancias diferentes. Yo en mi equipo tengo un papel y un rol. Aquí también va mucho de esto, de quiénes pueden ayudar más en ciertas situaciones, de qué pueden aportar en este equipo... yo lo que aporto en el Zaragoza puede ser diferente a lo que puedo aportar aquí. Si no se diera no creo que pasara absolutamente nada, porque creo que todas aquí nos lo merecemos.

¿Siente que ahora mismo está en su mejor momento como jugadora?

Antes del Estudiantes ya llevaba un par de años donde estaba bastante bien, lo que pasa es que estaba fuera y cuando estás fuera es más difícil de controlar. Estoy teniendo una consistencia que me da la oportunidad de estar aquí. Llevo dos o tres años en los que estoy en un buen momento.

Quién le iba a decir que iba a estar aquí cuando en el verano del 2022 se planteaba dejar el baloncesto. ¿Qué le hizo querer seguir?

Me ha pasado un par de veces, porque cuando estuve en el Perfumerías Avenida también me pasó el querer dejarlo. Me considero una persona muy resiliente y no quería irme con la sensación de que aún tenía cosas que hacer o de que había mucho por mejorar. Mi relación con el baloncesto es desde los cuatro años, no merecía esto porque me ha hecho disfrutar muchísimo. Me quería ir al menos disfrutando o habiendo intentado al menos lo máximo que hubiera podido.

¿Por qué había perdido la pasión por su deporte? ¿Eran solo los problemas de rodilla o había algo más?

Fueron muchas cosas que al final influyeron en eso. El hecho de volver a España con unas expectativas y que no se cumplieran, encontrarme con lo de la rodilla jugando con muchísimo dolor... siempre hay muchos factores que influyen y en ese caso fue así.

Mariona Ortiz, en un entrenamiento con la selección. Eduardo Candel Reviejo

¿Hay algún momento en el que se da cuenta de eso? ¿Algún día en el que hace clic y se da cuenta de que el baloncesto le está dejando de gustar? ¿Alguno que recuerde especialmente duro?

En el proceso de la rodilla fue casi cada día, desde que empecé y no me encontraba. Hubo además muchas circunstancias ajenas a ella que tampoco me ayudaban. Llega un momento en el que piensas que no te compensa y no tiene mucho sentido seguir en algo que no te suma sino que te resta. No ha sido cosa de un día, ha sido cosas de periodos. He tenido depresiones de meses.

Pero cuando lo ves con perspectiva entiendes que es parte del proceso, un aprendizaje de cosas que te tenían que pasar, de cosas que tenías que aprender. Y lo ves de otra manera. Pero no creo que sea cosa de un día para otro.

Cuando se atraviesa ese proceso... ¿Llega uno a culparse por sentirse así siendo un “privilegiado” por poder vivir de su deporte?

Culparme a mi no. Me sentía más un fracaso, tenía la sensación de que no era suficiente, de que había fracasado. Era una sensación de tristeza absoluta por no cumplir con las expectativas que yo me había generado y de no verme capaz de cumplirlas.

"Zaragoza me tendió una mano cuando creía que nadie lo iba a hacer, me hicieron la vida fácil"

¿Qué tiene de especial Zaragoza y el club para que haya recuperado la ilusión?

Me tendió la mano en un momento donde no creía capaz que nadie me la tendiera, tuvo la paciencia suficiente de entender en qué situación me encontraba sin ponerme ningún tipo de presión y dándome toda la tranquilidad y los tiempos que yo necesitaba. Eso me dio esa mano que yo tal vez necesitaba junto a la de mi pareja, que en ese momento y a día de hoy es un pilar fundamental.

Zaragoza me dio mis tiempos y desde el primer momento sentí que estaban ahí para hacerme la vida fácil y no complicármela. A partir de ahí se generó una relación que ha hecho que sea como mi familia, por eso no me veo en ningún otro equipo de España que no sea este.

Es ejemplo de muchas cosas. De demostrar que no hay edad para ir a la Selección, de que se puede volver a disfrutar del baloncesto cuando parece que no... ¿Ser MVP nacional de la liga le pone en una posición de difundir eso a los que vienen por detrás?

Me gustaría difundir que se trata sobre todo de disfrutar del camino y de entender que cada camino es distinto, que no se trata de compararse sino de encontrar la manera de seguir haciendo lo que más te guste sin perder la ilusión ni tu salud mental, que para mi es lo más importante.

No sé si soy un ejemplo, pero mi ejemplo es el de esas personas a las que les llega el reconocimiento más tarde. Si no hubiera llegado me habría quedado muy tranquila, pero sí que es verdad que da una sensación de felicidad que me alegra mucho sentir.

¿Ir a los Juegos sería la guinda a todo eso?

Sí. Cada vez que pienso que puede darse se me ponen los pelos de punta, aunque tengo muy claro que si no sucediera me entristecería pero lo entendería. Desde el primer día en el que estoy aquí estoy muy feliz de que me hayan dado la oportunidad de estar luchando por un puesto, porque antes no la tenía en parte por la calidad que había. Estoy disfrutando del día a día porque estar en la preparación para unos Juegos es especial. Si lo consiguiera sería algo muy bonito