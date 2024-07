El Casademont Zaragoza y Borisa Simanic separan sus caminos. El club aragonés y el serbio alcanzaron un acuerdo para la rescisión del contrato que unía a las partes, que abarcaba hasta el mes de junio de 2025. El ala-pívot, de 26 años, no juega desde el pasado mes de septiembre, cuando sufrió una importante lesión con la selección absoluta de su país.

En este sentido, Simanic recibió un fuerte codazo en la zona renal, en el pasado Campeonato del Mundo, celebrado en Filipinas, durante el encuentro que medía a los combinados de Serbia y de Sudán. Tras ser intervenido de urgencia en un hospital de Manila, tuvieron que extirparle un riñón.

"Ese día cambió mi vida", reconocería después el jugador, en una entrevista a Heraldo. "Recibí un golpe muy duro de un jugador rival. Al principio, aunque me retiré de la pista muy dolorido, no esperaba que la lesión fuera tan importante. Fue a los cinco minutos, cuando fui al baño y vi que sangraba, cuando realmente me preocupé. Enseguida se lo comuniqué a los servicios médicos de la selección. Ellos entendieron que podía tratarse de algo serio, de ahí que me trasladaran al hospital. Y eso me salvó la vida", explicó el ala-pívot.

"En el hospital me hicieron una radiografía y me dijeron, ya de inmediato, que tenían que operarme. Me estaba desangrando y mi vida corría peligro", añadió el serbio, quien, pese a todos los obstáculos, siempre ha estado convencido de que volvería a jugar.

Sin embargo, no lo hará en el Casademont Zaragoza. Formado en el Estrella Roja, Simanic se incorporó al club aragonés en el verano de 2022, procedente del KK Mega Basket, para vivir su primera experiencia fuera de su país. Llegó avalado por su destreza anotadora, su capacidad para abrir el campo y su amenaza desde el perímetro, con una elevada efectividad en sus lanzamientos triples.

Simanic había ofrecido muy buenos guarismos en el curso 2021-22, en la Liga Adriática, en las filas del KK Mega Basket. Había finalizó el curso con un promedio de 12,8 puntos y 4,3 rebotes, en los 20 partidos disputados, con una eficiencia del 44% en los lanzamientos triples y un 84% desde la línea de personal. Su actuación más memorable se había producido en el encuentro ante el Split, cuando el ala-pívot alcanzó los 30 puntos anotados con un porcentaje de acierto devastador: convirtió 4 de sus 5 tiros de 2, lo que se traduce en un 80% de efectividad; y 7 de sus 8 lanzamientos triples, lo que supone un 87,5%.

En el Casademont no ofreció su verdadero potencial. Su rendimiento fue intermitente, especialmente bajo en la primera vuelta de la competición. En la Liga Endesa jugó 33 encuentros, con unos registros de 6,9 puntos y 3,5 rebotes en 20 minutos de juego (7,8 créditos de nota general).

El ala-pívot creció en la cantera del Estrella Roja de Belgrado, aunque compitió con el FMP Meridian en las temporadas 2014-15 y 2017-18, ambas en calidad de cedido. Y cuenta con experiencia en las competiciones continentales, tras haber participado en la Euroliga en los ejercicios 2016-17, 2018-19, 2019-20 y 2020-21 (33 partidos en total); y tras haber contabilizado 15 encuentros en la Eurocup, también como jugador del Estrella Roja, en el curso 2018-19. En Zaragoza, sus números estuvieron muy por debajo de las expectativas generadas. Ahora es libre para firmar por cualquier otro equipo.