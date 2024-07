El Casademont Zaragoza hace oficial el fichaje de Bojan Dubljevic

Ya es oficial. El Casademont Zaragoza acaba de anunciar la llegada de Bojan Dubljevic. El pívot montenegrino (2,05 metros y 32 años), estrella de la ACB en los últimos años, se une a los al club por las dos próximas temporadas, con una tercera opcional.

Tras once campañas en las filas del Valencia Basket, donde lo fue todo, Dubljevic jugó este pasado curso en el Zenit de San Petersburgo, donde, a pesar de verse afectado por dolencias en el tobillo, promedió nueve puntos, casi cinco rebotes y 1,5 asistencias.

Los ‘taronjas’ decidieron no ejecutar la cláusula que tenía para prolongar su contrato; le hicieron una nueva propuesta que no fue aceptada, y el ‘center’ marchó a Rusia para probar fortuna -en todos los sentidos- en un equipo que no ha militado en la Euroliga.

Bojan llegó a ser MVP del 'play off' final de una Liga Endesa, campeón de la ACB y campeón de la Eurocup. Méritos que avalan una trayectoria al más alto nivel de un hombre que domina la pintura y que también ha sido incluido hasta en tres ocasiones en el Quinteto Ideal de la ACB.

"El montenegrino es carácter, temperamento, liderazgo, ímpetu, y su calidad hará disfrutar cada segundo de baloncesto al Príncipe Felipe", anuncia el Casademont Zaragoza a través de su página web.

Dubljevic comenzó su carrera en 2009 con el Lovćen Cetinje, y jugó de 2010 a 2012 en el Budućnost Podgorica, antes de firmar con el conjunto taronja. En su primera temporada en Valencia, Bojan ya demostró todo su potencial y fue premiado con el Rising Star de la Eurocup 2012-13.

Desde entonces, su trayectoria ha sido impresionante, apareciendo como líder histórico en valoración, puntos y rebotes de Valencia Basket. ‘Dubi’ es también referente en la Selección de Montenegro, con la que ha disputado el Eurobasket y el Mundial en numerosas ocasiones.

"Un jugador diferencial, dominante y con el carácter de un león, que regresa a España para rugir de nuevo. ¡Bienvenido a Zaragoza, Dubi!", concluye el comunicado del Casademont.