Víctor Claver se retira tras llegar a la NBA y a la élite europea y brillar con la mejor España

El jugador valenciano Víctor Claver ha anunciado este lunes, a punto de cumplir 36 años, su retirada de las pistas tras una carrera profesional de casi veinte años que arrancó y ha acabado en el Valencia Basket, y en la que ha jugado en equipos de la elite europea y en los Portland Trail Blazers de la NBA pero también con un brillante palmarés en la mejor etapa de la selección española.

Tras iniciar su formación en el colegio Maristas de Valencia y completarla en el Valencia Basket, subió a la primera plantilla del club 'taronja' en el verano de 2006 e inició una carrera profesional que le ha llevado a jugar solo en la ACB 400 encuentros, con nueve campañas en dos etapas en la entidad de la Fonteta.

Con el Valencia Basket conquistó la Eurocopa de 2010 y pese a su juventud se hizo con un papel protagonista que le permitió acelerar su progresión y llamar la atención de los mejores clubes europeos pero también de varias franquicias de la NBA.

Elegido en el puesto 22 de la primera ronda del 'draft' de 2009 por los Portland Trail Blazers, en 2012 dio el salto a la liga estadounidense y se convirtió en el duodécimo jugador español y en el primer valenciano en disputar esta competición.

Como jugador de rotación acumuló 82 encuentros en la NBA con una media de trece minutos, tres puntos y dos rebotes por encuentro. Tras un paso administrativo por los Denver Nuggets, dejó Estados Unidos en 2015 para iniciar una segunda etapa europea que incluyó pasos por el Khimki o el Lokomotiv Kuban, con el que jugó la final de la Euroliga en 2016 con un papel clave.

Su brillante papel en el equipo ruso le hizo recalar en el Barcelona, club en el que estuvo cinco campañas y con el que conquistó en dos ocasiones la Copa del Rey antes de regresar en el verano de 2021 al Valencia Basket.

En estas casi dos décadas, Claver ha estado cerca de recalar en el Baskonia, con el que firmó un acuerdo en 2015 que el Valencia igualó en el tanteo, y con el Real Madrid, con el que también cerró un pacto un año después que no se llegó a confirmar al no llegar la entidad madridista a un acuerdo con el Valencia como sí que hizo el Barça, que pagó cerca de dos millones por sus derechos.

En una publicación en sus redes sociales, Claver se ha mostrado "agradecido" por todo lo vivido en 18 años de carrera y por toda la gente que le ha apoyado.

"He cumplido sueños que ni imaginé cuando era niño. Por el camino he aprendido que lo importante no es lo que te espera cuando llegas al final, es todo lo que vas viviendo a lo largo de él y, sobre todo, con quién lo compartes", apuntó en el mensaje en las redes sociales en el que anunció su decisión.

Tras acabar su segunda etapa en la entidad 'taronja', al finalizar esta campaña, Claver exploró sus opciones y decidió finalmente retirarse. "Puede que no sea la retirada soñada", admitió en el texto. Sigue así el camino que ha tomado recientemente Sergio Rodríguez y hará tras el verano Rudy Fernández, dos de sus habituales compañeros de selección junto a su gran amigo Ricky Rubio.

Fijo en las categorías inferiores de la selección española, se estrenó con la absoluta en el Eurobasket de 2009 de Polonia, de donde regresó con la medalla de oro, la primera de las tres que conquistó con España en este torneo continental (Lituania 2011 y Alemania y Francia 2015), en el que también se colgó un bronce (Eslovenia 2013)

Claver tiene también en su brillante palmarés la plata de los Juegos Olímpicos de Londres en 2012, el bronce de Río de Janeiro 2016, así como el oro en el Mundial de 2019 de Pekin, una cita a la que España llegó con muchas lesiones en el juego interior y en el que el valenciano, con un papel habitual secundario en una selección llena de estrellas, firmó una gran actuación protagonista, con un promedio de 8,5 puntos y 5 rebotes y una destacada incidencia en el juego.

"He intentado ser el mejor jugador que yo podía ser ayudando a mi equipo a ganar", resumió Claver. "Es el momento de ser honesto conmigo mismo y escuchar a mi cuerpo. Cierro esta etapa de mi vida con la tranquilidad de haberlo dado todo y haberlo hecho siendo yo", señaló antes de reiterar el agradecimiento "a todos" los que han formado parte de su viaje.