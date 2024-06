Luci Pascua: “No podemos pretender que la Liga Femenina sea profesional con jugadoras en estado de precariedad”

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el pasado mes de mayo el ansiado convenio colectivo de la Liga Femenina de baloncesto. A través de este acuerdo, se regularán las condiciones laborales que rigen el trabajo de las jugadoras: salarios con retribución mínima bruta de 16.000 euros, contrato de trabajo, descanso semanal, protocolo de prevención frente al acoso sexual…

No ha sido un camino fácil.Para nada. Lo que no podía ser es que en el siglo XXI, en el año 2024, esta base de derechos mínimos no existiese. Jorge (Garbajosa) y Elisa (Aguilar) han sido de gran ayuda. Había colaboración por muchas personas, pero también existía cierta reticencia por otras instituciones, había cierto lastre.