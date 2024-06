El Casademont Zaragoza, cerca de cerrar el fichaje 'bomba' de Bojan Dubljevic

El Casademont Zaragoza está cerca de cerrar la llegada de Bojan Dubljevic. Según ha podido conocer este periódico, las negociaciones con el pívot montenegrino, con dilatada y prestigiosa trayectoria en la liga ACB, están muy avanzadas y el club aragonés confía en contar con él la próxima temporada a pesar de su elevado caché.

Tras once campañas en las filas del Valencia Basket, donde lo fue todo, Dubljevic jugó este pasado curso en el Zenit de San Petersburgo, donde, a pesar de verse afectado por dolencias en el tobillo, ha promediado nueve puntos, casi cinco rebotes y 1,5 asistencias.

Los ‘taronjas’ decidieron no ejecutar la cláusula que tenía para prolongar su contrato; le hicieron una nueva propuesta que no fue aceptada, y el ‘center’ marchó a Rusia para probar fortuna -en todos los sentidos- en un equipo que no ha militado en la Euroliga.

Ya de regreso a España, puesto que solo firmó por una temporada con el Zenit que entrena Xavi Pascual, su predilección ha sido enrolarse en un nuevo proyecto ACB, sin importarle que no compita en la Euroliga.

A lo largo de esta semana se han producido conversaciones intensas, y en el seno del Casademont son optimistas sobre su llegada, que potenciaría y mucho el juego interior de un bloque que también cuenta con el recién incorporado Jilson Bango.

Dubljevic se completaría bien con el angoleño. Él tiene capacidad para abrirse y ejecutar lanzamiento exterior, como demostró en Valencia llegando a promediar más de 10 puntos por partido en casi todas las temporadas en las que militó en la capital del Turia, donde ya se anunció que se le retirará la camiseta con el dorsal '14' cuando abandone las canchas.

Allí, en Valencia, coincidió con varios ex del Casademont Zaragoza. Entre ellos, Sam Van Rossom, que está siendo clave a la hora de convencerle para que firme con los rojillos y se convierta en uno de los líderes del nuevo proyecto deportivo.

Refuerzo de impacto

De confirmarse la llegada de Dubljevic, supondría un refuerzo de impacto. Al estilo de los fichajes de Jahlil Okafor -el pasado verano- o Gary Neal, allá por 2017 y cuando la entidad todavía contaba con Tecnyconta como patrocinador principal.

El montenegrino es uno de esos jugadores capaces de cambiar un equipo por sí solo. Reúne liderazgo y poder ofensivo; dos factores que el curso pasado se echaron de menos en el Príncipe Felipe.