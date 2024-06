El Casademont Zaragoza incluye a Aday Mara en el derecho de tanteo

El Casademont Zaragoza ha incluido a Aday Mara en el derecho de tanteo. El club aragonés y el canterano, de 19 años de edad, mantienen un conflicto desde el pasado año que, salvo imprevisto, se resolverá finalmente en los tribunales. Mientras tanto, el pívot ha competido el último ejercicio en las filas de UCLA, en la NCAA, aunque con una participación residual: apenas ha intervenido en 9,6 minutos por choque, con unos guarismos de 3,5 puntos y 1,9 rebotes por encuentro. Además de Mara, el club también ha incorporado a la lista al ala-pívot Finn Delany y al escolta Mark Smith, quienes acaban de finalizar sus respectivos contratos con la entidad.

En el caso de estos dos últimos jugadores, la medida adoptada por el club atiende a un doble objetivo: en primer lugar, para mantener sus derechos federativos en caso de que, en un futuro, optaran por regresar a la competición española; y, por otro lado, para poder obtener una compensación económica a cambio de renunciar a esos derechos.

La inscripción de Mara, por su parte, responde al artículo 15.1 del Convenio Colectivo, que permitirá al Casademont ejercer el Derecho de Inscripción Preferente sobre el pívot. Se trata de un derecho que se reserva a los jugadores que han sido formados en un club y, posteriormente, se han marchado a otras competiciones. En la misma situación que Mara se encuentran Sidy Cissoko y Jean Montero, quienes han sido incluidos en el derecho de tanteo por el Baskonia y el Gran Canaria, respectivamente.

El Casademont ya citó a Mara el pasado verano, en el inicio de la pretemporada, para que se incorporase al trabajo del equipo a las órdenes de Porfirio Fisac, al considerar que el pívot sigue teniendo contrato con la entidad hasta junio de 2027. Sin embargo, el canterano no se presentó, tras haber explicado días antes, a través de un cominucado, que, «después de ocho años» en la entidad, había llegado el momento «de separar los caminos» para iniciar nuevos desafíos en el baloncesto estadounidense. «Ha sido una decisión muy difícil de tomar, ya que Basket Zaragoza es el club en el que he crecido y que me ha permitido conocer a personas increíbles que me han ayudado a formarme como jugador y como persona», confesó entonces el pívot.

El Casademont insistió en que los contratos estaban “para cumplirse», y remitió al pívot al abono de la cláusula de rescisión, que asciende a 700.000 euros, como única vía de salida. “Hasta entonces, Mara seguirá perteneciendo a la plantilla aragonesa”, adviertió el club, que posteriormente denunció al jugador por, presuntamente, haber incurrido en un incumplimiento de contrato. Desde la entidad recordaron las anteriores salidas de jugadores como Sergi García (2017), Jaime Fernández (2018), Carlos Alocén (2019), Jaime Pradilla (2020) y Vit Krejci (2021), jugadores de la cantera que se marcharon en su día tras haber ejecutado sus respectivas cláusulas de rescisión.

Mientras, el representante del jugador consideró que sí podía producirse una rescisión unilateral del contrato, y sin coste alguno, ya que el club no le ofrecía “las condiciones necesarias para garantizar el crecimiento deportivo” del pívot, según se desprende del burofax enviado en su día a las oficinas de la entidad.

Los plazos

Los jugadores incluidos en la lista del derecho de tanteo tienen, a partir de ahora, 13 días naturales (desde este martes hasta el 7 de julio) para presentar ante la ACB la oferta que hayan aceptado de otro club español, la cual en caso de ser igualada por el club de origen le permitiría retener sus derechos.

Estos son los jugadores sujetos al derecho de tanteo: Aday Mara (Casademont Zaragoza), Anthony Polite (Río Breogán), Darius Thompson (Baskonia), Devin Robinson (BAXI Manresa), Ethan Happ (Gran Canaria), Finn Delany (Casademont Zaragoza), Jean Montero (Gran Canaria), Marin Maric (Morabanc Andorra), Mark Smith (Casademont Zaragoza), Martinas Geben (BAXI Manresa), Matas Jogela (Río Breogán), Matt Costello (Baskonia), Sergi García (Río Breogán), Sidy Cissoko (Baskonia), Vanja Marinkovic (Baskonia), Yankuba Sima (Unicaja).

Además, también se ha conocido los jugadores que han comunicado su intención de retornar a la Liga Endesa. Se trata de Juan Núñez (Real Madrid) y Mindaugas Kuzminskas (Unicaja).