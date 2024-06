Nacho Juan: "Pablo Laso hace de la normalidad algo extraordinario"

El Bayern Munich acaba de conseguir el segundo doblete de su historia. Desde el 2018, el conjunto bávaro no conquistaba la Liga y la Copa de Alemania en la misma temporada. Ese es el bagaje con el que se ha saldado la primera temporada de Pablo Laso al frente del banquillo, donde cuenta con la ayuda del técnico aragonés Nacho Juan.

¿Cuántos mensajes ha recibido en los últimos días?Estoy abrumado por todas las muestras de cariño que he recibo, los mensajes, los detalles… Al final, uno se queda con los mensajes de aquellas personas que han estado ahí desde el primer día, los que me felicitan tanto por el título de liga como por una victoria cualquier fin de semana.

¿Alguno más especial?

No me sabría quedar con uno. Ha significado mucho que personas como Jaume Ponsarnau, que ha sido muy importante en mi formación como entrenador, se haya acordado de mí. Pero también los clubes en los que me he formado, como el Stadium Casablanca, son detalles que tienen un gran valor para mí.