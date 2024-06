Rudy Fernández, Campazzo, Tavares… El Real Madrid se despide de Carlos Alocén

Carlos Alocén y el Real Madrid han separado este martes oficialmente sus caminos. Tras cuatro años de experiencia en la capital de España, el base aragonés abandona el equipo blanco en busca de nuevos retos profesionales. Pocos minutos después de anunciarse su adiós, varios excompañeros de vestuario han aprovechado el altavoz de las redes sociales para dedicarle unas cariñosas palabras de despedida.

Rudy Fernández, uno de los capitanes del Real Madrid, ha bromeado con Alocén, al que ha advertido que “prepare” el Facetime. “Suerte, amigo, te lo mereces el que más”, ha aseverado uno de los mejores jugadores de la historia del baloncesto español.

El argentino Facu Campazzo ha deseado “lo mejor” al director de juego aragonés, al que le ha pedido que no base su dieta “solo en hidratos”, mientras que Dzanan Musa ha sido más escueto: “Nos vemos pronto”, ha escrito.

El gigante Edy Tavares, uno de los pívots más dominantes de Europa, también le ha deseado “toda la suerte del mundo” a uno de los jugadores que “siempre quieres tener en tu equipo”. Por su parte, Alberto Abalde ha señalado que le echarán “de menos” en el vestuario blanco.

Alocén se ha despedido del Real Madrid con una extensa carta donde ha reconocido que le resultaba “difícil describir con palabras” la etapa que acaba de cerrar. “Han sido muchos momentos los que he vivido desde que llegué a Madrid con 19 años. Me siento afortunado por haber experimentado todo, tanto lo bueno como lo malo. He podido vivir cosas que soñaba, pero que sabía que eran muy difíciles. Una de ellas, vestir esta camiseta”, ha afirmado.

"La palabra que más resuena dentro de mí es gracias. Estaré eternamente agradecido al Real Madrid", ha dicho Alocén.