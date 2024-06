Alfonso Alonso, padre de Sito: "Fue un técnico prematuro, con 11 años vi que tenía talento"

El patio de Compañía de María era este martes por la tarde un hervidero de chavales. Varias decenas de jóvenes, distribuidos en cuatro canchas de baloncesto, disfrutaban de una cotidiana y agradable tarde practicando su deporte favorito. "¡Cómo ha cambiado! Aquella pista antes no existía, era un huerto. Las monjas tenían patatas, judías...", apunta con evidente nostalgia Alfonso Alonso, histórico entrenador aragonés y padre del técnico de moda en el basquet nacional, Sito Alonso. Allí, bajo esas mismas canastas, el actual entrenador del UCAM Murcia inició una prolífica trayectoria no exenta de dificultades. La última -bendito problema- superar esta tarde al Real Madrid (20.30) para forzar el cuarto partido de la final por el título de la Liga Endesa.

"Mi padre ha sido el espejo en el que siempre me he mirado", reconoce abiertamente Sito. Por lo tanto, nadie mejor que su "referente" para dibujar la figura de un técnico que, con solo 11 años, comenzó a entrenar en Compañía de María a un equipo de niños a los que apenas sacaba dos o tres años. "Es muy emocionante volver aquí. Fue muy prematuro, con esa edad yo ya le vi que tenía talento. Aunque se quería parecer demasiado a mí, que era un poco gruñón. Un día le dije que así no llegaría a ningún lado, que si quería ser entrenador no fuese como yo porque era un desastre", rememora Alonso padre antes de esbozar una enorme sonrisa. "Me llamó la atención cómo entendió aquello", añade.

"Era un entrenador en pequeño. Un chico inquieto, pero muy serio y disciplinado"

Ya en aquellos años, el pequeño Sito hacía gala de la "disciplina", el "orden" y la "seriedad" que le han encumbrado como uno de los técnicos más respetados del baloncesto español. "Era un entrenador en pequeño. Un chico muy inquieto, pero muy disciplinado. En casa reconozco que a veces me preocupaba. Estaba más con los apuntes de baloncesto que con los del colegio", afirma su padre, que destaca el "gran interés" que tuvo siempre su hijo por aprender.

"Andaba de aquí para allá con un balón de baloncesto en las manos. Iba y volvía de clase con él. Yo entrenaba aquí, en Compañía de María, y lo tenía pegado todo el día. Se le veía que le picaba el gusanillo de este deporte y me preguntaba constantemente", afirma Alfonso, fuente inagotable de conocimiento a la que Sito recurría en innumerables ocasiones.

"Le aconsejé que intentase innovar, que fuera original y pensara cosas nuevas"

"Otro consejo que le di es que intentase innovar, que fuera original y pensara cosas nuevas, que no copiara otros métodos. Está mal que lo diga, pero creo que Alfonso es un entrenador diferente. Gane o no, todas las temporadas tiene algo distinto", señala su mentor, que lamenta las inevitables críticas a las que también se expone su hijo. "Hay veces que la gente puede decir algo sin conocerle, es una persona con unos valores muy profundos", destaca.

Sito Alonso y el jugador Sleva celebran el pase a la final de la Liga Endesa. acb Photo - M Pozo

Una personalidad a la que también contribuyó muy significativamente su madre, Julia, fallecida el pasado mes de agosto. "Sito se marchó a Monzón muy joven, pero estábamos todos los fines de semana viéndolo. Era hijo único y queríamos, como todos los padres, que fuese feliz e hiciese lo que le gustase. Pero organizándose. Fuimos rígidos con él, pero porque para hacer las cosas bien tienes que ser serio, independientemente de que entrenes en la ACB o en un colegio", afirma.

Optimista con la final de liga

Pese al dificilísimo pronóstico que tiene la final, en la que el Real Madrid ya manda 2-0, Alfonso Alonso todavía mantiene la esperanza de que el UCAM Murcia pueda forzar el cuarto encuentro de la serie. "Vivo los partidos con mucha emoción. Estos últimos les está faltando la gente alta que tienen lesionada. El cansancio también hace mella porque no pueden rotar tanto como el Madrid, pero todavía no les doy por vencidos. Algún partido pueden ganar, son un equipo con un carácter especial, tienen gran interés y ningún ego", sentencia el padre de Sito.

Independientemente del resultado, la de su hijo será la última llamada que reciba Alfonso esta noche. "Gane o pierda, nos llamamos casi siempre. Eso sí, si pierde habla menos. Ahora las cosas no son como antes, que si perdía se pegaba dos días pensando en sus cosas", abrocha con una sonrisa Alfonso Alonso. Un técnico que, a sus 75 años, apunta a regresar el próximo curso a los banquillos.