El Lobe Huesca La Magia recibe al Albacete entre la ilusión y la urgencia

Cinco partidos marcarán la suerte del Lobe Huesca La Magia, que tras su pasada derrota en Algeciras ha caído a los puestos de promoción de descenso. Para sacar la cabeza, debe derrotar este sábado en el Palacio de los Deportes al Bueno Arenas Albacete Basket (20.15, Canal FEB), tercer clasificado. Ocho de los 14 equipos que componen el grupo Oeste de la Liga LEB Plata se encuentran involucrado en la lucha por la permanencia; los dos últimos descenderán y el 11º y el 12º jugarán el play out para evitar la EBA.

Con este panorama, los verdiblancos ven reducido el margen de error al mínimo. En una liga tan corta, es incierto. A una victoria de la octava plaza, que les daría derecho a jugar la fase de ascenso, y una por encima del descenso directo, los peñistas también miran al siguiente desplazamiento, a la pista del Juventud Alcalá el sábado 16 de marzo, y han organizado una Marcha Verde para los aficionados que deseen acompañarles en el compromiso ante otro rival directo.

El precio es de 50 euros por persona e incluye la entrada y el desplazamiento en autocar hasta Alcalá de Henares, con salida a las 8.30 y regreso tras una cita que comenzará a las 19.00. Viajes Dimitri, que se incorpora como patrocinador, gestiona el viaje y en su sede se pueden comprar los boletos, además de en el Peñas Center y en la web del club peñista. “Los partidos ante Albacete y Alcalá son clave para no vivir un drama en las últimas jornadas”, apunta el presidente de la entidad, Fernando Lascorz. Los siguientes y últimos contrincantes serán Ciudad de Huelva, La Roda y Zornotza.

Antes, esta jornada solo cabe el triunfo. El técnico Rafa Sanz cuenta con varios jugadores entre algodones. El pívot lituano Tadas Kararinas no pudo viajar a tierras catalanas y otros arrastran molestias de diversa consideración. En una liga tan apretada, y en un fin de semana con duelos directos, el andaluz señala que “hay una gran igualdad y nos toca jugar al máximo de nuestras posibilidades”. Define al Albacete como “un equipo eficiente, con buen criterio, hace un buen uso de las posesiones con Martínez, Martín Fernández y Marín como tridente nacional que domina el juego posicional”.

Los oscenses, con una idea “muy marcada” de juego quieren hacer frente a un rival “inteligente que no está arriba por casualidad. Nos dobla en victorias por algo”. El Lobe Huesca La Magia ha de ser un bloque “intenso, rápido y valiente. En esa línea estamos, pero cuando no todos los jugadores están bien físicamente es muy difícil llevar esa vía”. Otros favoritos han sufrido en el Palacio de los Deportes esta campaña, señal de que “somos un equipo competitivo, digno y que da lo que tiene. Siempre estamos con opciones. No me imagino a un Peñas desbordado, 30 puntos abajo”.