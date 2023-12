Zunder Palencia-Casademont Zaragoza: el último es lo primero

El Casademont Zaragoza busca hoy en Palencia (12.30/Movistar+) prolongar una jornada más su buena racha en la Liga Endesa, donde tras un inicio irregular ya suma dos victorias consecutivas. Fueron triunfos de relumbrón, además, frente a dos equipos de máximo nivel (UCAM Murcia y Barça), pero que verán reducido considerablemente su valor si el conjunto aragonés tropieza esta mañana en la pista del Zunder Palencia, último clasificado de la competición con una única victoria y 13 derrotas en su haber.

Sobre el papel, el Casademont Zaragoza es ligeramente favorito para conseguir el triunfo. Los de Fisac, con un balance de 5-8, hace ya varias semanas que ansían dejar atrás la zona caliente de la clasificación para tratar de mirar hacia arriba. Pero estos deseos se pueden ver truncados en caso de perder hoy, ya que se reviviría a un adversario directo por conseguir la salvación.

Ese, certificar la permanencia, es el principal objetivo del Casademont Zaragoza, tal y como recuerda casi semanalmente su entrenador, Porfirio Fisac. El técnico segoviano no desveló al 100% si podrá contar o no con sus dos jugadores lesionados. Pero ni Santi Yusta ni Emir Sulejmanovic han trabajado esta semana con el resto de sus compañeros, por lo que su participación es altamente improbable.

En el banquillo rival, la gran novedad de la mañana estará en su entrenador. Luis Guil, con pasado en el club aragonés, sustituye a Marco Justo y se estrena dirigiendo al Zunder Palencia, al que llega como medida de urgencia para tratar de remontar el vuelo de un equipo hundido en la zona baja de la clasificación.

«Es un equipo que está bien configurado, pero no han tenido la fortuna de los resultados. La grada está siempre apoyándoles y ahora va a estar todavía más, no se van a entregar», advirtió esta semana Fisac, consciente de que los números no reflejan con exactitud la capacidad competitiva de los palencianos. A pesar de registrar ya 13 derrotas, el rival de los aragoneses ha estado cerca de capturar alguna otra victoria más. Por ejemplo, en la segunda jornada, cuando fueron superados por solo un punto por el Barça (83-84). O en la quinta, en la pista del Manresa, donde sucumbieron también por la mínima (92-91). En su último compromiso, esta misma semana en la pista del Baskonia, el Palencia resistió durante más de media hora a los vascos, pero terminó cayendo en el arreón final de los locales (94-82).

Inéditos a domicilio

El Casademont Zaragoza cuenta hoy con un aliciente extra: conseguir la primera victoria de la temporada lejos de la capital de Aragón. De los cinco triunfos que acumula, ninguno llegó al calor de su afición. Unicaja, Joventut de Badalona, Bilbao Basket, UCAM Murcia y Barça sucumbieron en el Príncipe Felipe, pero el cuadro de Fisac ha mordido el polvo en los seis desplazamientos que ha realizado este curso en la Liga Endesa, porque en Europa sí ha ganado.

Casademont Zaragoza y Zunder Palencia ya se vieron las caras en la pretemporada, donde se repartieron los triunfos. Los de Fisac se impusieron en el primer duelo disputado en Palencia, mientras que los leoneses dieron la réplica pocos días después en un amistoso disputado en la localidad cincovillesa de Ejea de los Caballeros.