Vega Gimeno cierra filas en torno a Diallo: "Ahora parece que todas tenemos que jugar en la NBA"

Vega Gimeno, capitana del Casademont Zaragoza, compareció este viernes en la previa del partido contra el Gernika. Y, como casi siempre que toma la palabra, el discurso de una de las voces más autorizadas del vestuario estuvo cargado de mensajes muy significativos. El más importante, la férrea defensa que realizó sobre su compañera, Christelle Diallo, después de que la pívot francesa recibiera distintas críticas en las últimas semanas sobre su juego.

“Christelle se ficha por el tipo de equipo que hay, cada año las plantillas son distintas. Es una gran jugadora, que lee muy bien el juego para ser una ‘5’. Pasa bien, es generosa y hay que darle tiempo. Ahora parece que todas tenemos que jugar en la NBA. Fallas un tiro y escuchas murmullos… Vamos a ver, ¿qué me estás contando?”, se preguntó Vega Gimeno.

La capitana, como ya hiciera el pasado miércoles su entrenador, Carlos Cantero, también sacó pecho sobre el rendimiento de la interior gala. “Cuando Chris ha tenido algún partido que no ha destacado a nivel estadístico, me sorprende que vosotros os sorprendáis. O que me meta en redes sociales y lea ciertas cosas. No deja de sorprenderme. Desde aquí, todo mi apoyo a ella y al resto de compañeras. Chris tiene que estar aquí porque la queremos y es el equipo en el que encaja al 100%”, zanjó la valenciana.

Sobre el extraordinario nivel de resultados, Gimeno confesó que no esperaba “ir segundas en España y terceras en la Euroliga”. “Sobre todo, con la solidez y el juego que estamos haciendo. Las expectativas estaban altas, pero nosotras tenemos los pies en el suelo. Ya lo anticipo, seguramente vendrán partidos que perdamos, no estemos bien… ahí sí que necesitaremos el apoyo de todo el mundo porque es cuando más lo vamos a necesitar”, recordó.