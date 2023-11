McFadden: "Vamos a competir y las victorias van a llegar"

Thad McFadden, último fichaje del Casademont Zaragoza que ha sido presentado este viernes, ha señalado que con el equipo que hay van a competir y que las victorias "llegarán".

"Veo muy buen grupo. Conocía a los jugadores de haber jugado con ellos en Europa. Para mí es fácil generar la conexión con el vestuario y el entrenador. Con este vestuario vamos a competir y las victorias van a llegar", ha destacado en rueda de prensa.

Igualmente ha adelantado que se siente bien y que, si su entrenador quiere, está listo para jugar este domingo en la pista del Rio Breogán.

El jugador estadounidense con pasaporte georgiano ha explicado que ya en el verano hubo conversaciones para haber salido de Murcia, pero que hace dos semanas fue cuando se certificó todo.

El nuevo jugador del conjunto 'rojillo' se ha marcado como objetivos personales "competir, ganar y luchar cada semana".

"Eso es lo más importante. No me importa el número de minutos que juegue, me gusta competir y me da igual jugar 10, 20, 30 ó 40 minutos, estoy centrado en jugar aquí y quiero ganar. Amo jugar los partidos y esa ha sido una de las razones para venir aquí", ha destacado.

Sobre la afición del equipo aragonés, la 'marea roja', ha resaltado que es "increíble, espectacular" y que siempre recuerda Zaragoza como una de las canchas más difíciles para el rival por lo que se encuentra "muy motivado" para jugar.

McFadden ha desvelado que ha hablado mucho desde su llegada con el técnico, Porfi Fisac, al que conoce desde hace años y que las conversaciones están siendo muy productivas.

Sobre lo que puede aportar al equipo ha resaltado que, sobre todo, su experiencia tanto dentro como fuera del terreno de juego. "Mi papel es importante para enseñar a los jóvenes. Mark Smith es joven y llega por primera vez a la Liga ACB que es una de las más complicadas de Europa. Le puedo ayudar tanto dentro como fuera. Mi papel en ese sentido va a ser muy importante", ha asegurado