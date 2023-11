Yoanki Mencía: "Quiero quedarme en el Casademont Zaragoza hasta el final de la temporada"

En principio, Yoanki Mencía seguirá en el Casademont Zaragoza hasta el final de la temporada. Por su condición de extracomunitario, la intención inicial del club pasaba por ceder al cubano a otro conjunto para que, de esta forma, dispusiera de minutos de juego y pudiera acelerar su adaptación al baloncesto español. Sin embargo, sus actuaciones han convencido al técnico, Porfirio Fisac, encantado con la intensidad y el ímpetu que exhibe jugador en cada una de sus intervenciones. “Puedo ayudar al equipo en defensa y en el rebote ofensivo. Sobre todo, aporto energía atrás”, explicó este martes el ala-pívot, quien fue presentado en las oficinas de la Agencia de Marketing Digital Birdcom.

Mencía puede desempeñar las funciones de ala-pívot y alero. “Todo este tiempo he venido jugando de ‘4’, que es mi posición preferida, aunque jugaré encantado en la posición que más útil le sea al equipo”, anunció el cubano, quien reclamó tiempo y paciencia hasta alcanzar su verdadera dimensión: “De momento, en los partidos en los que he participado me he visto bien. Sin embargo, llego de una competición muy distinta, por lo que aún me estoy en proceso de adaptación. Con el paso de los días voy captando mejor la idea del entrenador y voy entendiendo también lo que supone jugar en el baloncesto europeo. Es mi primer año aquí y voy adaptándome poco a poco a todo esta dinámica”, insistió el cubano.

Su propósito es “trabajar día a día”, aplicar correctamente “todo lo que pide el entrenador” y “cogerle el pulso” a la Liga Endesa y a la FIBA Europe Cup, para “poder avanzar individual y colectivamente” y poder “ayudar al equipo en todo lo posible”. "Quiero quedarme en el Casademont hasta el final de la temporada", advierte, por si acaso, el ala-pívot.

Antes de incorporarse al Casademont, Mencía obtuvo referencias de los cubanos Javier Justiz y Howard Sant-Roos. “Me explicaron que el nivel en España era muy grande, y también me hablaron de la ciudad, donde me dijeron que iba a sentirme muy cómodo”, confesó el ala-pívot, quien también sostuvo que, en el baloncesto continental, “los jugadores interiores son mucho más altos, más rápidos y mejores tiradores”, por lo que deberá acostumbrarse “esos ritmos y a esos niveles de juego” con la mayor prontitud.

Contratado a principios del verano, Mencía se incorporó al Casademont Zaragoza el pasado 7 de octubre, una vez finalizó su participación en el Hunan Jinan Rice de la Liga china. Anteriormente, el ala-pívot había militado en el Gimnasia de Comodoro argentino, donde el pasado curso fue designado Jugador Más Valioso de la fase regular tras haber promediado 16,1 puntos y 7,6 rebotes por encuentro. El jugador, de 26 años y 1,98 metros de estatura, ha participado en dos encuentros de la Liga Endesa y en 3 de la FIBA Europe Cup.

En el torneo doméstico, Mencía intervino en las victorias ante el Joventut de Badalona y el Bilbao Basket, correspondientes a las jornadas séptima y octava, respectivamente. Contra los catalanes aportó 6 puntos y 4 rebotes en 16 minutos de juego; una semana más tarde, ante los vascos, el ala-pívot sumó 2 tantos y una recuperación en el cuarto de hora que permaneció sobre la pista.

En la competición continental, el cubano ha estado presente en los tres partidos de la fase de grupos, saldados todos con triunfo de los zaragozanos. Frente al Brindisi, en la jornada inaugural, facturó 4 puntos, 5 rebotes y una recuperación en 14 minutos en el choque disputado en Italia; posteriormente, contribuyó a la victoria en Tallin (Estonia), ante el Kalev, con 6 tantos, 6 capturas y 2 pases de canasta en 19 minutos; y la pasada semana, en el pabellón Príncipe Felipe, jugó durante 27 minutos de nuevo contra el Brindisi, en el duelo de la segunda vuelta. Mencía finalizó la contienda con 6 puntos, 2 rechaces y un robo de balón.