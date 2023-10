Fisac, sobre Okafor: “No me siento cómodo en la rotación que hago con él”

Porfirio Fisac aprovechó este martes para auditar el estado físico de su plantilla antes de viajar esta tarde a Santiago. El Casademont Zaragoza recupera este miércoles contra el Obradoiro la tercera jornada de la Liga Endesa, suspendida la semana pasada por la previa europea en Suecia. La expedición que se desplace hasta Galicia estará compuesta por 13 jugadores, entre los que se encontrará el último fichaje, Mitchell Watt.

El norteamericano llevó a cabo este martes su primer entrenamiento con sus nuevos compañeros, después de superar el pasado fin de semana el correspondiente reconocimiento médico. “Hoy es la primera sesión, a ver cómo está. Iremos decidiendo”, se limitó a decir Fisac, que también repasó la situación de los distintos jugadores que arrastran molestias en los últimos días.

“Vamos a intentar trabajar hoy con Trae (Bell-Haynes), le está costando más de lo normal esa distensión que tiene en el hombro. Ya se lo he dicho a todos, es un momento de forzar un poquito la máquina. Lo pasamos mal en Manresa con las tres bajas. Parece que Obi (Emegano) ha reaccionado bien a los cinco minutos que entró”, introdujo el entrenador del Casademont.

Mitchell Watt arma el brazo, durante su primer entrenamiento con el Casademont Zaragoza. Guillermo Mestre

Sobre Mark Smith, el técnico segoviano apuntó que había “sufrido mucho” en el viaje de regreso desde Suecia. “Tuvo unos problemas importantes y se quedó muy debilitado. Poco a poco va recuperando el tono. Vamos a intentar tener a los tres metidos en el roster (Bell-Haynes, Emegano y Smith), luego veremos qué uso hacemos de cada uno”, explicó.

La situación de Jahlil Okafor

Fisac también hizo una mención especial para Jahlil Okafor, la gran estrella del Casademont Zaragoza esta temporada. “Está un poco más justo, porque es nuestro quinto partido en 10 días. Estamos con demasiadas calculadoras, algo que estamos sufriendo bastante: si puedo estar, no estar, si puedo más, menos, no me estoy sintiendo nada cómodo en la rotación que estoy haciendo con él. Estoy sufriendo un poco por tener que pensar en cosas que no son solamente el partido”, aseveró el preparador.

Ante los numerosos contratiempos que ha sufrido en las últimas horas, Fisac reconoció que le gustaría que todos “estuvieran bien”. “Tener que estar con pocos días, ajustando, no es la mejor situación. El grupo es muy positivo, son gente valiente, que enfoca el futuro de manera importante. Ha sido la semana más difícil de mi carrera, en cuanto a viajes, partidos, lesiones, percances… Estoy viviendo una etapa diferente”, apuntó.

El Obradoiro, próximo rival

Sobre el adversario de este miércoles, el entrenador calificó como “vital” la cita contra los gallegos. “Somos equipos que peleamos por las mismas cosas, por lo que nuestros emparejamientos siempre toman un grado más de importancia. Es una pista donde la gente empuja a su equipo, siente sus colores. Es un equipo muy bien formado, con buenos jugadores, fichajes bien hechos… Cada vez juegan un baloncesto más valiente”, finalizó.