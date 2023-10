El Casademont Zaragoza afronta un partido trampa ante el Cadí La Seu

Inmerso en la semana más exigente de su historia, el Casademont Zaragoza femenino vuelve hoy a la competición con la segunda jornada de la Liga Femenina Endesa. Menos de 48 horas después de debutar en la Euroliga con una contundente victoria sobre el Sepsi, el conjunto aragonés visita la siempre incómoda pista del Cadí La Seu (20.00/Aragón TV). Se trata, según las palabras del entrenador, Carlos Cantero, de un partido "trampa" para su equipo, que apenas ha tenido tiempo de recuperación y de entrenamiento para preparar esta cita.

El apartado físico es la gran preocupación del técnico, consciente del elevado esfuerzo que realizaron sus jugadoras el pasado miércoles para derrotar al conjunto rumano. "El Cadí La Seu es un equipo que propone muchas cosas diferentes a las que podemos enfrentarnos habitualmente. A ellas les da tiempo a tener toda la semana para preparar el partido. No es un campo fácil, nunca lo es. Siempre son partidos igualados y es importante saber dónde vamos. Es vital sacar este tipo de encuentros también", considera Cantero.

El entrenador del Casademont Zaragoza cuenta con una única baja segura para el encuentro, la de la checa Petra Holesinska, que todavía no ha debutado con su nuevo equipo. "Sigue los plazos, no tiene dolores ni molestias. Todavía no está, pero cada vez hace más cosas en cancha", dijo.

Pero el calendario no da tregua a una plantilla que este mes de octubre disputará un total de nueve partidos. "Podemos ser favoritas, pero siempre con un asterisco. A ver cómo funcionan las cabezas y las piernas, siempre cuesta un periodo de adaptación a la exigencia de los partidos y los viajes. Tenemos que tener cuidado, las jugadoras están avisadas", reiteró Cantero.

Varios viejos conocidos

El Casademont Zaragoza llega a esta segunda jornada de liga tras arrancar el curso con una extraordinaria victoria ante el Girona, uno de los favoritos para ocupar la zona alta de la clasificación. El Cadí La Seu, por su parte, cayó en el encuentro inaugural por solo tres puntos ante el Barça CBS (66-63).

Por lo tanto, las catalanas buscarán hoy inaugurar el casillero de triunfos en su estreno ante la afición. El rival del conjunto aragonés cuenta con varios rostros conocidos para la afición zaragozana. El técnico, Fabián Téllez, dirigió al Mann Filter Stadium Casablanca, donde coincidió con la aragonesa Zoe Hernández, actual jugadora del Cadí La Seu. Además, también figura en el equipo catalán la base Carmen Grande, campeona de la Copa el pasado curso con el Casademont.