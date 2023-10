El Casademont reacciona a tiempo y supera al Pardubice

El largo camino hacia el primer título europeo de baloncesto de un club zaragozano reunió más dificultades de las esperadas en su primera etapa. El desconocido Pardubice checo se dio a conocer con una retahíla de 15 triples que metieron en un problemón de considerables dimensiones al Casademont mediado el tercer cuarto. El inquietante marcador parcial de 52-63 se pudo y se supo arreglar a tiempo, allanando el pase a las series finales de la competición continental. Desde luego, clasificándose los dos mejores segundos además de los campeones, muy mal tendrían que salir las cosas mañana ante el Jamtland para quedar eliminados.

Porfirio Fisac había activado las alarmas frente a lo desconocido. Pardubice, igual que Jamtland, dicen muy poquito en el baloncesto internacional. Y no es porque sean impronunciables. También era impronunciable el músculo esternocleidomastoideo y no se nos olvidará jamás. Desconocíamos y nos sigue costando pronunciar Pardubice porque nada nos dice. Y cuando algo nada nos dice, cuando de algo no sabemos ni decir su nombre, deja de constituir un reto. Por eso recelaba tanto Porfi. Jugar en los arrabales del mapamundi baloncestero tampoco motiva demasiado. El caso es que entre que no sabíamos casi contra quién jugábamos y que irse a jugar a Suecia tampoco estimula demasiado, el Casademont estuvo a punto de meterse en un buen lío. Porque el formato de la competición es casi más complicado que los rivales: solo dos partidos en la fase previa, esto es, nulo margen de error.

Así, pese a que Porfi salió con todo menos Okafor de inicio (Cinciarini, Smith, Santi Yusta, Gielo y Kravic), al Casademont no le salía nada, con un 21-21 al final de la primera meta volante. Fueron 10 minutos de baloncesto escolar, con una laxitud exasperante en defensa. Hasta seis rebotes se dejó arrebatar el conjunto aragonés en su aro en este arranque de la reunión, con un Drunk que se puso las botas con cuatro capturas en ataque.

El percal no mejoró en el segundo cuarto. Solo Okafor marcó un tanto las diferencias en el arranque, con cuatro canastas que propiciaron mínimos tirones aragoneses. Dino Repesa, entrenador del Pardubice e hijo del mítico Jasmin Repesa, se sentía cómodo jugando a ese ritmo, con mucho tiro y poca pausa. Como juegan peor, los checos apostaron por correr. Y corriendo, casi nos encorren... De hecho, alcanzaron el intermedio con una peligrosa renta (38-45). Ciertamente, el Casademont también ayudaba al momentáneo triunfo checo: 1 de 11 en tiros de tres y solo Mark Smith en dobles dígitos (10 puntos). Como, además de correr más y mejor, el Pardubice gobernaba los aros (14 rebotes del Casademont por 21 de ellos), el percal pintaba muy mal en el intermedio.

El Casademont se puso serio en el tercer cuarto. Unos libres de Sulejmanovic, un triple de Cinciarini y un Okafor como verdadero factor diferencial construyeron un parcial de 10-0 que parecía encauzar la victoria (48-45). Tras un intercambio de canastas, con 50-50, Bryce Alford entró en trance. Con tres triples consecutivos y dos canastas de dos, Alford dinamitó el tercer cuarto con un parcial 2-13 (52-63) y a punto estuvo de dinamitar el partido. Alford era Bryce Alford, pero por momentos parecía que era su padre, el gran Steve Alford, campeón olímpico con Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Los Angeles 1984, donde España fue medalla de plata. Ojo: en la lista final de Bobby Knigth se quedaron fuera jugadores del nivelazo de AC Green, Joe Dumars, Mark Price, Karl Malone, John Stockton, Terry Porter o Charles Barkley...

Lo dicho, que Alford, por momentos parecía su padre... Con 52-63 reaccionó Mark Smith. Gielo también se unió a la causa, además de un Langarita que continúa transgrediendo la lógica. Transgrede ya tantas veces, tantos días, tantos partidos, que lo lógico ya ha pasado a ser que un chaval llegue a liderar momentos críticos, como sin ninguna fueron por los que ayer pasó el Casademont en el tercer cuarto. La mejor noticia, además de que el Casademont no estaba muerto, es que mandaba al paso por la última meta volante (65-66). Con un sonrojante 2 de 16 en tiros de tres puntos, todo un logro.

El inicio del último cuarto se articuló sobre una dinámica de acción-reacción que continuaba siendo peligrosa: 71-71, y de nuevo Alford enchufándolas todas. Sulejmanovic, un palmeo de Miguel González y un sublime Langarita dieron el estirón definitivo (84-77). Una antideportiva cometida sobre Mark Smith parecía sentenciar de forma definitiva el primer careo europeo, pero los checos no se rindieron nunca e hicieron la goma hasta el último segundo, cuando Tomas Vyoral clausuró el partido con el decimoquinto triple del Pardubice. Muchos triples, pero pocos para derrotar a un Casademont que sin ofrecer su mejor versión sí supo reaccionar a tiempo para abrochar su primera victoria europea y desbrozar el camino hacia la fase final de la FIBA Europe Cup.

Ficha técnica:

Casademont ZGZ: (21+17+27+29): Cinciarini (5), Mark Smith (22), Yusta (8), Gielo (17), Kravic (12) -cinco inicial-, Langarita (14), Miguel González (2), Okafor (9) y Sulejmanovic (5).

Pardubice: (21+24+21+22): Alford (25), Pekarek (7), Safarcik (11), Skific (6), Brunk (20) -cinco inicial-, Vyoral (18), Svrdlik (-), Potocek (-) y Sterba (1).

Árbitros: Paulo Marques (Portugal), Wojciech Liszka (Polonia) y Geert Jacobs (Bélgica). Sin eliminados.

Incidencias: Primer partido de la fase previa de la FIBA Europe Cup. Se jugó en el Ostersunds Sporthall de Ostersund (Suecia).