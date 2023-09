Aleksa Gulbe: “Tenemos un grupo interesante y vamos a ser un gran equipo”

Alexa Gulbe, una de las nuevas incorporaciones del Casademont Zaragoza para la próxima temporada, se mostró este martes “feliz” y “orgullosa” de haberse unido al proyecto que lidera Carlos Cantero. La ala-pívot reconoció que, tras la conversación mantenida con el entrenador madrileño, le gustó mucho la propuesta que escuchó.

“Decidí unirme al proyecto y a esta ciudad porque conozco su historia reciente y a su afición, que es maravillosa. Me siento muy orgullosa de formar parte del Casademont Zaragoza. Me estoy sintiendo muy bien y, poco a poco, voy conociendo a mis nuevas compañeras y la forma de juego. Tenemos un grupo interesante y vamos a ser un gran equipo”, pronosticó la letona.

Gulbe se mostró satisfecha tras los primeros amistosos del equipo, aunque todavía quedan varios días de pretemporada antes de que se inicie la competición. “Estamos jugando un buen baloncesto. El entrenador está centrado en nuestro juego y en las cosas que debemos mejorar, nos pide que no miremos el marcador. Le gusta jugar rápido y dinámico, además de que mejoremos defensivamente”, señaló.

A título individual, Gulbe explicó que lo que le pide Carlos Cantero es que adquiera responsabilidad en ataque, que sea una jugadora “tiradora”. “El entrenador me pidió que jugase al ‘4’, que es donde he jugado siempre y donde me siento cómoda. También sé postear bajo el aro, pero Carlos quiere que me fije en Vega Gimeno. Pienso que puedo tener ese papel de tiradora”, afirmó.

La ala-pívot, con experiencia en la Euroliga, advirtió del potencial que atesoran los equipos que disputan esta competición, aunque consideró que, al mismo tiempo, se trata de una “gran experiencia”. “Sé lo que es jugar en Zaragoza y espero que venga mucha afición, como en la Copa de la Reina. Somos un bloque fuerte y consistente”, finalizó Gulbe.