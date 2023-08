El Casademont Zaragoza cita a Aday Mara para el inicio de la pretemporada

La Universidad de UCLA, de la NCAA, anunció el pasado 3 de agosto la llegada de Aday Mara a sus filas, como una de sus piezas angulares para el próximo ejercicio. El Casademont, sin embargo, mantiene que el pívot sigue siendo jugador del club aragonés hasta junio de 2027, según determina el contrato firmado en su día, y por ello le ha convocado para el inicio de la pretemporada. Mara está citado para mañana, junto al resto de sus compañeros, para someterse a los preceptivos exámenes médicos y comenzar, posteriormente, el trabajo de pista a las órdenes de Porfirio Fisac.

No se espera, sin embargo, la presencia de Mara en Zaragoza. Un día antes de ser anunciado como nuevo jugador de UCLA, el pívot se había despedido del Casademont, a través de un comunicado, explicando entonces que "después de ocho años" en la entidad, había llegado el momento "de separar los caminos" para iniciar nuevos desafíos en el baloncesto estadounidense.

"Ha sido una decisión muy difícil de tomar, ya que Basket Zaragoza es el club en el que he crecido y que me ha permitido conocer a personas increíbles que me han ayudado a formarme como jugador y como persona", confesó el pívot, de 18 años, considerado una de las mayores promesas del baloncesto continental.

Apenas 24 horas después, UCLA comunicó oficialmente el fichaje del zaragozano. "Nos complace anunciar la llegada de Aday Mara. A lo largo de este proceso con el jugador, él y su familia se han mantenido firmes en una cosa: quieren una gran educación para Aday y desean verlo crecer aquí", explicó entonces Mick Cronin, el entrenador del equipo, a través de un comunicado emitido por la propia universidad, donde se subrayaba también "la humildad, la habilidad, el talento y la fuerte ética de trabajo" del pívot.

Pese a todo, el Casademont insiste en que "los contratos están para cumplirse", y remite al pívot al abono de la cláusula de rescisión, que asciende a 700.000 euros, como única vía de salida. Hasta entonces, Mara seguirá perteneciendo a la plantilla aragonesa, advierte el club, que ya le ha traslado al jugador su obligación de presentarse a los entrenamientos de la pretemporada, porque de lo contrario podría incurrir en un posible incumplimiento de contrato.

Desde la entidad recuerdan las anteriores salidas de jugadores como Sergi García (2017), Jaime Fernández (2018), Carlos Alocén (2019), Jaime Pradilla (2020) y Vit Krejci (2021), jugadores de la cantera que se marcharon en su día tras haber ejecutado sus respectivas cláusulas de rescisión.

Según fuentes del Casademont, Mara firmó un contrato similar al que poseen otros jóvenes talentos como Lucas Langarita o Javi García, y al que rubricaron en su día los mencionados Pradilla, Vit Krejci y Carlos Alocén. Por el contrario, el representante del jugador considera que sí puede producirse una rescisión unilateral del contrato, y sin coste alguno, ya que el club no puede ofrecer las condiciones necesarias para garantizar el crecimiento deportivo del pívot, según se desprende del burofax enviado en su día a las oficinas de la entidad. Ante este escenario, el Casademont tiene ya asumido que el conflicto se resolverá en los tribunales.

Selección española

Mara estuvo entrenándose la pasada semana con la selección española absoluta, junto con Lucas Langarita –jugador también del Casademont Zaragoza–, como componente del proyecto Golden Boys 2.0 de la Federación Española de Baloncesto (FEB). Se trata de una iniciativa para que jugadores en edad de formación, nacidos entre 2003 y 2005, trabajasen unos días con los mayores, y así fueran adquiriendo los valores, la dinámica y los diferentes sistemas de juego del combinado nacional.

Un plan de entrenamiento con el que acentuar la convivencia del grupo, anudar lazos y acelerar el proceso de adaptación en previsión de futuras convocatorias. Los dos jugadores aragoneses se unieron a los entrenamientos de la selección, con Sergio Scariolo al mando, y ayudaron a preparar la participación del equipo en el Mundial.

Anteriormente, Mara y Langarita se habían proclamado subcampeones de Europa con la selección española sub-18, en Nis (Serbia), tras haber completado un notable torneo en el que únicamente cedieron ante Serbia, el anfitrión, ya en el duelo definitivo (71-81). Con los zaragozanos, Mara ha participado en 22 partidos de la Liga Endesa, con unos guarismos de 5,3 puntos, 3,2 rebotes, 0,5 asistencias y 0,9 tapones por duelo en 11 minutos de juego.