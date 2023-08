Pau Gasol cuenta las horas para hacer historia en el Salón de la Fama del Baloncesto

Pau Gasol cuenta ya las horas para convertirse este sábado en el primer jugador español que entra al Salón de la Fama del Baloncesto, un hito más para la legendaria y extraordinaria carrera del de Sant Boi.

Doble campeón de la NBA con Los Angeles Lakers, Gasol será uno de los protagonistas de esta ceremonia junto a otras estrellas de este deporte como Dirk Nowitzki, Tony Parker, Dwyane Wade, Becky Hammon y Gregg Popovich.

La gala tendrá lugar en el Symphony Hall de Springfield (Massachusetts, EE.UU.) a las 20.00 horas del sábado (0 horas GMT del domingo).

No obstante, la programación oficial de The Naismith Basketball Hall of Fame para su promoción de 2023 comenzará este viernes con una rueda de prensa con los homenajeados que se celebrará en el hotel y casino Mohegan Sun de Uncasville (Connecticut, EE.UU.) a partir de las 14.00 horas (18.00 GMT).

Este tributo a Gasol llega sólo cinco meses después de que los Lakers, el equipo en el que formó una dupla inolvidable con Kobe Bryant, retiraran su camiseta con el dorsal 16.

"Este año está siendo muy especial. A nivel emocional, realmente abrumador", comentó la semana pasada el catalán en un encuentro por videoconferencia con medios españoles al que asistió EFE.

"Son experiencias que un poco te sobrepasan porque ni en el mejor de los sueños te imaginas que te retiren la camiseta de los Lakers y entres en el Salón de la Fama. Sueñas con jugar con los mejores en la mejor de la liga del mundo, hacerlo lo mejor posible y disfrutarlo. Y bueno, supongo que cuando lo has hecho muy bien te llegan este tipo de honores", agregó.

Gasol se unirá a los entrenadores Pedro Ferrándiz y Antonio Díaz-Miguel como los únicos representantes españoles en el Salón de la Fama.

Otras dos leyendas del baloncesto como Kareem Abdul-Jabbar y Toni Kukoc serán los presentadores de Gasol en la ceremonia.

Seis veces All-Star de la NBA, Gasol, de 43 años, también dejó una huella imborrable en la selección española, con la que ganó el Mundial de 2006, los Eurobasket de 2009, 2011 y 2015 así como tres medallas olímpicas (plata en Pekín 2008 y Londres 2012; y bronce en Río 2016).

El ejemplo de Gasol y su eterno legado continúan ahora inspirando a las nuevas generaciones del baloncesto español, tanto que su huella puede rastrearse en los oros recientes del Mundial de 2019 y del Eurobasket de 2022.

Fuera de las canchas, Gasol ha destacado asimismo por su trabajo social a través de su fundación contra la obesidad infantil y que promueve la vida saludable entre los más pequeños.