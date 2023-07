El aragonés Jaime Pradilla, en la lista de preparación del Mundial de baloncesto

El aragonés Jaime Pradilla ha sido convocado con la selección española absoluta, en la lista inicial de jugadores para la preparación del Mundial de 2023, competición que se desarrollará conjuntamente en Filipinas, Japón e Indonesa del 25 de agosto al 10 de septiembre.

El ala-pívot aparece en una lista de 16 jugadores entre los que no figura Aday Mara, quien, a pesar de que en los últimos días se había especulado con la posibilidad de que fuese convocado para ir haciéndose al combinado nacional, finalmente no entra en los planes de Scariolo.

La lista completa está integrada por Alberto Abalde, Álex Abrines, Santi Aldama, Darío Brizuela, Víctor Claver, Alberto Díaz, Jaime Fernández, Rudy Fernández, Usman Garuba, Juancho Hernangómez, Willy Hernangómez, Sergio Llull, Joel Parra, Jaime Pradilla, Ricky Rubio y Sebas Saiz.

El equipo absoluto disputará su primer encuentro amistoso el 4 de agosto, en el pabellón Martín Carpena de Málaga, ante Venezuela. Después, en el mismo escenario, se medirá con Eslovenia (día 11) y Estados Unidos (13). La fase de preparación se cerrará en Granada, con los partidos ante Canadá (17) y la República Dominicana (19).

En el Mundial, España iniciará la defensa del título en Yakarta (Indonesia), a partir del 25 de agosto, en una primera fase en la que se medirá con Irán, Costa de Marfil y Brasil.

Cabe recordar que, horas antes de que Scariolo ofreciera esta prelista, Lorenzo Brown, que milita en el Maccabi Tel Aviv desde finales de junio de 2022, anunció que no estará en el Mundial.

"Desgraciadamente, no podré participar con mis hermanos de la selección española en la presente edición de la Mundial FIBA de este año. Me he reunido con tres especialistas distintos que me han dicho que el reposo y el tratamiento continuados son la única manera de que vuelva a estar al 100 % para esta próxima temporada", explicó Brown en las redes sociales.

"Una lesión en la carrera por la medalla de oro del año pasado en el Eurobasket que nunca me dio tiempo de curar, teniendo que saltar inmediatamente a mi temporada de Euroliga 2022-2023", añadió.