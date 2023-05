Reynaldo Benito, presidente del Casademont Zaragoza: "Aday Mara tiene un contrato que respetar"

"A día de hoy, Aday Mara es jugador del Casademont Zaragoza. Es lo que nosotros entendemos", explicó este miércoles el presidente del club aragonés, Reynaldo Benito, en una entrevista que concedió al programa AD Basket de Aragón Radio. "Nos gustaría que no fuera un circo. Vamos a tratarlo de manera natural, dentro de las complicaciones que hay. El tema es muy sencillo –advirtió–. El entorno de Aday considera que tiene que crecer en otro lugar, lo que es entendible; pero hay un contrato que respetar. En este momento existe un desencuentro entre las partes en este sentido", añadió el máximo dirigente del Casademont, quien subrayó que el propósito de la entidad es que el pívot continúe en la plantilla zaragozana la próxima temporada.

"La intención es que Aday siga siendo nuestro jugador. Trabajando aquí, será la mejor manera de que llegue más adelante a la NBA", sostuvo Benito, quien hizo hincapié en que la postura de la entidad "no es, ni mucho menos, porque se quiera cobrar la cláusula de rescisión", sino por el deseo de que los canteranos "continúen su crecimiento en el club" donde se han venido formando –en el caso del pívot, desde categoría infantil–. "Nosotros queremos que Aday llegue lo más alto posible, que sea un gran jugador; pero lo cortés no quita lo valiente: ellos tienen muy clara la decisión que ha tomado, y en este sentido no ha habido posibilidades de convencer ni al jugador ni a su entorno", explicó el presidente del Casademont.

"Entendemos que el Aday Mara es jugador nuestro -insistió Benito-. Y hasta que no se demuestre lo contrario seguiremos defendiendo eso. Él tiene tiene un contrato de larga duración, de muchos años, con este club. Nuestra intención ha sido siempre que creciera con nosotros, como el resto de los canteranos, y además creíamos que podíamos hacer girar el equipo a su alrededor", apostilló.

El máximo mandatario de la entidad también recordó que, en el caso de Aday, sí ha existido un tratamiento diferente con respecto a otros jugadores. "Es cierto que es un jugador especial y así se le ha tratado en el día a día, tanto a nivel personal, como a nivel académico, como también a nivel deportivo. Creo que es la primera vez que un equipo profesional se adapta a alguien de la cantera", señaló Benito. En este aspecto, la plantilla aragonesa modificó en noviembre los horarios de los entrenamientos, pasándolos a la tarde, para que Aday pudiera compatibilizar sus estudios con el baloncesto profesional.

Al margen de la marcha de Aday Mara a la NCAA, Benito también se refirió a otras cuestiones de la plantilla. Entre ellas, admitió que el club “está peleando actualmente para renovar a Stefan Jovic”, una pieza capital en el crecimiento que protagonizó el equipo en la segunda vuelta de la competición; y que, además, hay otros dos nombres más para completar la demarcación de base junto al serbio: “Queremos fichar a Trae Bell-Haynes”, explicó el presidente, en referencia al jugador del Buducnost Podgorica, quien tiene experiencia en la Liga Endesa tras su paso por el Río Breogán; y “Carlos Alocén está en la quiniela”, confesó Benito, una vez que el zaragozano está ya totalmente recuperado de la grave lesión de rodilla que le ha mantenido más de una año sin jugar.

También indicó Benito que la renovación de Tryggvi Hlinason “está ahora mismo muy complicada”, y que otra de las prioridades del Casademont es “la continuidad de Howard Sant-Roos”. Asimismo, anunció que el club trabaja “por poder participar el próximo año en las competiciones Europeas”, aunque precisó que “se tardará tiempo en conocer el resultado” de las gestiones iniciadas, y que por ello “ahora se trata de configurar la mejor plantilla posible”.