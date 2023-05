Fernando Lascorz confirma su intención de seguir presidiendo el CB Peñas

El CB Peñas, el club matriz del Lobe Huesca La Magia, celebró el viernes una asamblea extraordinaria con la que se puso en marcha el proceso electoral que concluirá el 2 de junio y que otorga tres semanas para la presentación de candidaturas. El actual presidente, Fernando Lascorz, como se esperaba, confirmó que optará a la reelección. Su proyecto incluye la ampliación de la directiva con la inclusión de nuevos empresarios y exjugadores con los que se tendieron puentes durante el homenaje ‘Vuelve la Magia’.

Por el momento no han trascendido nombres concretos a la espera de que en la próxima semana se haga la presentación oficial. Con Lascorz seguirían Fernando Avellanas, Roberto Gil y Alberto Carbonell. No lo hará Antonio Orús, su predecesor en el cargo, de quien recogió el testigo en octubre. Su adiós no es total y seguirá ligado a la entidad.

No se conoce si habrá alguna lista alternativa, aunque Lascorz lo vería con buenos ojos e incluso se muestra dispuesto a integrar a todo aquel que quiera acercarse al Peña. El presidente, miembro ahora de la junta gestora, persigue lograr una mayor implicación del tejido empresarial y pone como ejemplo la reciente llegada de Fribin, al margen de Lobe y de la Diputación Provincial de Huesca, los que han sido esta temporada los patrocinadores que han dado nombre al primer equipo en la LEB Plata

Una vez que concluya el proceso electoral, será el momento de comenzar a dar pasos de cara al proyecto del próximo curso. Será el segundo consecutivo en la LEB Plata después de una campaña de asentamiento tras el descenso en la que se tardó en alcanzar la estabilidad en la plantilla y en la que primó el aspecto económico, incidiendo en la reducción de la deuda que se sigue arrastrando, sobre el deportivo.