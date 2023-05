Granada-Casademont Zaragoza: un partido para disfrutar

El Casademont ya ha consumado la permanencia en la máxima categoría nacional. Y le aguardan ahora tres jornadas ya intrascendentes, para disfrutar, sin más aspiración que defender el decoro deportivo. Porque los puestos europeos parecen ya inaccesibles, al contar actualmente con un triunfo menos que el Bilbao Basket y el Obradoiro, además de tener perdido con ambos el ‘basketaverage’ particular.

En este escenario, el cuadro aragonés visita este martes la pista del Granada (21.30), un rival muy necesitado, en una situación crítica, que se halla en caída libre tras haber claudicado en sus siete últimos compromisos.

Todo lo contrario le sucede al Casademont Zaragoza, que ha recuperado su esencia competitiva de la mano de Porfirio Fisac, y que vive en la actualidad un periodo muy productivo. En la segunda vuelta de la competición, sus guarismos son muy positivos, de ‘play off’, tras haber capturado la victoria en ocho de sus 14 partidos. En casa doblegó a oponentes de la talla del Barcelona (85-83), el Valencia Basket (86-75), el Gran Canaria (76-73) y el Joventut de Badalona (87-77), y también se impuso al Real Betis (89-82) y al Manresa (99-88), dos rivales directos en la lucha por la salvación. Además, facturó en triunfo en sus desplazamientos a Fuenlabrada (71-85) y Lugo (71-87).

Ahora es capaz, por fin, de cuestionarle el triunfo a cualquier rival y en cualquier escenario. Pese a todo, el Casademont no espera concesiones en Granada, ante un adversario incrustado en la penúltima posición. El conjunto andaluz está obligado a rectificar su negativa trayectoria para seguir creyendo en la permanencia. Se presenta al careo después de haber encadenado hasta siete derrotas consecutivas. Una secuencia desalentadora que inició el 2 de abril, ante el Real Madrid (108-75), y que continuó después contra el Unicaja (67-95), el Manresa (83-71), el Barcelona (67-95), el Girona (83-71), el Tenerife (67-95) y el Obradoiro (83-71).

El Granada no podrá alinear a Petit Niang, uno de sus jugadores más fiables, quien sigue con problemas por un golpe en el brazo. El pívot ya no participó en el partido del pasado sábado, en Santiago de Compostela, y continúa sin recuperarse. Su ausencia se une a la de Dejan Todorovic, lesionado de larga duración y que ya no regresará a las pistas hasta la próxima campaña.

Por el contrario, el cuadro andaluz sí podrá contar con el escolta Joe Thomasson, quien se incorporó a la plantilla el pasado miércoles, procedente del Promitheas Patras, para disputar los últimos cuatro partidos de la Liga Endesa. En su estreno, el estadounidense aportó 15 puntos, 4 rebotes y 4 asistencias en la pista del Obradoiro, pero no pudo evitar una la derrota de su equipo.

Con la presencia de Joe Thomasson asegurada, Luke Maye o Cristiano Felicio optarán a la otra plaza de jugador extracomunitario, por lo que uno de los dos se quedará fuera de la convocatora. En el caso del brasileño, su último encuentro se remonta al pasado 10 de diciembre, en el duelo de la undécima jornada que le midió precisamente con el Casademont Zaragoza. Sufrió la fractura de la meseta tibial de la pierna izquierda, en los primeros compases del choque, que desde entonces le ha mantenido sin jugar.