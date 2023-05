Vega Gimeno: “Por jugar la Euroliga no podemos perder de vista la Liga española”

Y colorín, colorado, este cuento aún no se ha acabado… La temporada del Casademont se cierra, pero la historia continúa. Este equipo ha conseguido enganchar a una ciudad, a una afición, y ese legado se tiene que hacer valer. Se tiene que entender como una oportunidad de que el baloncesto femenino sea el deporte de todos. De los de siempre y de los de ahora. De los mayores que llegaron con un pabellón semivacío y de los niños que, como dice Vega Gimeno, se han acostumbrado a ver un Príncipe Felipe a rebosar.

La capitana ha sido la encargada de despedir el curso este miércoles, con una rueda de prensa en la que, además de hacer balance de lo conseguido, se ha atrevido a dar algunas de las claves hacia el futuro del Casademont.

Considerando “irrepetibles” estos últimos meses, Gimeno ha pedido “tranquilidad” a la gente con las expectativas que se puedan hacer. Principalmente en una competición, la Euroliga, en la que el cuadro zaragozano debutará la próxima campaña como recompensa a la consecución de la Copa de la Reina.

“Por un lado estoy contenta de jugar Euroliga, pero por otro, no. Por un lado pienso que estamos ahí por derecho propio, pero por otro me gustaría llevar una línea ascendente más natural”, ha indicado Vega, remarcando que por jugar esta competición no se puede “perder de vista” la Liga española.

“Europa tiene que ser para disfrutar y llegar hasta donde lleguemos. Nadie nos puede exigir nada más allá de competir y estar ahí todos los partidos”, ha proseguido la capitana, antes de adelantar que el club es consciente de la dificultad que tiene ese torneo y hará un “esfuerzo económico” en reforzar el equipo, en unos fichajes que, en su opinión, tienen que seguir la línea de la pasada temporada.

“Se viene buscando un perfil de buena jugadora y mejor persona. Carlos sabe perfectamente a quién ficha y me fio muchísimo de él”, ha valorado, subrayando que lo principal es el “grupo humano” que se ha creado, y que se debería conservar en la plantilla del año que viene.

“Crear ese núcleo fuerte es la línea que tiene que seguir el club. Para mí es importante tener un núcleo nacional fuerte porque las jugadoras de aquí somos las que más sentido de pertenencia tenemos con las ciudades. Además, las renovaciones que se han hecho son de jugadorazas”, ha añadido, antes de volver a incidir en que esta campaña, más allá del éxito de la Copa de la Reina, se queda con lo vivido, con ese Príncipe Felipe lleno y los niños disfrutando del baloncesto.

“Ha habido un cambio de chip. Por la comunión que he notado entre la afición y las jugadoras, no tengo ninguna duda de que cuando lleguen las vacas flacas vamos a ser apoyadas”, ha concluido una Vega Gimeno que ahora, tras un merecido descanso, se dedicará a jugar al 3x3 para mantener cierto ritmo competitivo. “Si no, son muchos meses de parón”, ha concluido.