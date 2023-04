Misión casi imposible del Casademont femenino en Valencia

Hace menos de un mes, exactamente el 1 de abril, el Casademont Zaragoza superó al Valencia Basket por 15 puntos en la semifinales de la Copa de la Reina disputada en el pabellón Príncipe Felipe (74-59). La historia y su reiteración cíclica: hoy, el conjunto aragonés necesita vencer por la misma cantidad de puntos (o más...) a las levantinas para acceder a la final de la Liga Femenina de Baloncesto. La razón es obvia: el Valencia Basket ganó igualmente por 15 puntos en Zaragoza en el partido de ida de la serie semifinal (57-72). La misión no es imposible, pero casi...

La oscilación de 30 puntos en los enfrentamientos entre el Casademont Zaragoza y el Valencia Basket bien podría argumentarse desde el estado de la enfermería aragonesa. Sin sus dos capitanas, Lara González y Vega Gimeno, y sin la MVP de la competición, Leo Fiebich, el conjunto aragonés está desarmado. Carlos Cantero tiene ideas, las sabe trasladar a la cancha bastante bien; pero, literalmente, se ha quedado sin armas. Qué mejor ejemplo que Vega Gimeno como síntesis de los resultados obtenidos ante las valencianas. En la semifinal copera, Vega facturó 18 puntos. Ese día el Casademont jugó de blanco... Era el visitante en el orden establecido en el cuadro de enfrentamientos copero. En el encuentro de liga de la pasada semana, en el partido de ida de la semifinal, el Casademont vistió de rojo, con su equipación titular como conjunto local que era. No pudo ejercer de tal por las mermas que sufría. Vega, demasiado hizo con mantenerse en pie en la pista. No anotó ni un punto. Éxtasis copero al margen, ahí residió y reside una de las claves de la eliminatoria.

De cara a la cita de hoy, Cantero no ha recuperado a nadie. Lara sigue de baja. Vega, si vuelve a jugar, será en el mismo estado que presenciamos hace apenas cuatro días en el pabellón Príncipe Felipe. Y Fiebich es altamente improbable que comparezca en el pabellón Fuente de San Luis. Además de estos factores, hay que considerar el formato de la serie de semifinales, en las que no solo se valora la victoria, sino los puntos por los que se gana (o pierde). Es decir, el Casademont no solo perdió en el careo de ida, sino que lo hizo por 15 puntos. Y 15 o más puntos de diferencia necesitará en levantar hoy para alcanzar la final.

Enfrente aguarda un rival teóricamente superior al conjunto aragonés. Las especiales variables que gobernaron el resultado de la semifinal copera, con un pabellón entregado y una Vega Gimeno inspiradísima desde la línea de tres puntos (veía el aro como la paellera de Fairy: cinco triples a la cazuela) propiciaron la gesta copera, que se consumaría después con el triunfo ante el Perfumerías Avenida. Por cierto, en el torneo liguero, las salmantinas se clasificaron ayer para la final al superar al Barça (72-57, también 15 puntos de diferencia...).

Con la solvente dirección de la zaragozana Cristina Ouviña y Leticia Romero, el Valencia Basket disfruta de una notable rotación exterior, con Queralt Casas y Ángela Salvadores. La versatilidad de Rebecca Allen, Lauren Cox y Alba Torrens aporta muchísima riqueza al grupo, en el que zurran de verdad debajo del aro Raquel Carrera y sobre todo Marie Gulich. Es decir, la plantilla levantina reúne hasta ocho internacionales absolutas, y las demás, incluida Lauren Cox, lo son con las selecciones inferiores.

Frente a todo este arsenal peleará el Casademont Zaragoza. Una pena que sea sin Lara González, y con Vega Gimeno y Leo Fiebich en el estado en que se encuentran... No, no es imposible para un equipo sin imposibles, pero casi...