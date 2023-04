El Real Madrid, en el ojo del huracán antes de recibir al Casademont Zaragoza

El Casademont Zaragoza, con la salvación virtual en el bolsillo a la espera de que las matemáticas la certifiquen de forma oficial, visita mañana (12.30) la pista de un rival que está en el ojo del huracán. El equipo aragonés viaja hasta la siempre complicada pista del Real Madrid, tercer clasificado y uno de los máximos aspirantes al título. Sin embargo, nadie en la capital de España habla hoy (tampoco ayer) del encuentro de mañana. A orillas del WiZink Center todavía colean las sanciones publicadas ayer por los bochornosos incidentes que se produjeron el pasado jueves, en el choque de la Euroliga contra el Partizán.

Los dos equipos fueron castigados con 50.000 euros de multa, mientras que la brutal agresión de Yabusele se saldó con cinco partidos de sanción. Además, Kevin Punter estará dos encuentros sin jugar, mientras que Deck y Lessort cumplirán un único choque de castigo.

Será difícil de olvidar la batalla campal que protagonizaron los jugadores de los dos equipos en los últimos minutos de juego, cuando una antideportiva acción de Sergio Llull, impropia de un jugador de la talla del mallorquín, desató la locura en el pabellón. El serial de empujones y puñetazos, incluso acciones más propias de las artes marciales que del baloncesto, convirtieron la pista del Real Madrid en una de las estampas más vergonzantes que se recuerdan en la historia reciente de este deporte.

«Están en una eliminatoria difícil, con una situación de 0-2. Respecto a las imágenes, ninguno queremos verlas, ellos los primeros. Han sucedido y ahora hay que tener prudencia, esperar lo que acontece a nivel de competición. El Real Madrid está herido en esa competición, pero es distinta a la Liga Endesa y espero lo mejor del rival», aseguró ayer el entrenador del Casademont Zaragoza.

Porfirio Fisac es consciente, como el resto de actores que rodean el baloncesto español, que los hechos del pasado jueves condicionan un encuentro como el de mañana. No había más que ojear la previa que publicó el propio Real Madrid en su página web, donde resumió en apenas dos líneas el partido contra el conjunto aragonés.

«El Real Madrid se medirá este domingo al Casademont Zaragoza en la jornada 30 de Liga. Los nuestros intentarán conseguir en el WiZink Center su vigesimocuarta victoria en esta competición», rezaba el escueto escrito elaborado por el club blanco.

En el plano deportivo, el técnico cuenta con tres dudas muy significativas. Jovic, con un problema muscular en el cuello, y Chris Wright, con problemas gastrointestinales, no pudieron entrenar ayer con sus compañeros, por lo que no tienen garantizada su participación mañana. Tampoco Jessup, fuera del equipo desde hace un mes por un misterioso esguince de tobillo. El americano, sin embargo, sí se reincorporó al trabajo ayer. Fisac no podrá contar con Aday ni con Langarita, que van a disputar el Campeonato de España júnior.