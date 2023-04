Fisac, sobre la batalla campal de Madrid: “Son imágenes que ninguno queremos ver”

Todavía con las impactantes imágenes de la batalla campal que protagonizaron este jueves el Real Madrid y el Partizán en la memoria, el entrenador del Casademont Zaragoza, Porfirio Fisac, compareció este viernes para analizar el encuentro del próximo domingo (12.30). El conjunto aragonés, con la salvación virtualmente en el bolsillo, visita la pista de un equipo, el merengue, con la mente completamente alejada de la pista.

Nadie en la capital de España piensa hoy en el partido de dentro de 48 horas ante el Casademont. El ruido y las miradas están puestas en el bochornoso final de partido que protagonizó el equipo de Chus Mateo ante el Partizán de Belgrado. “Están en una eliminatoria difícil, con una situación de 0-2. Respecto a las imágenes, ninguno queremos verlas, ellos los primeros. Han sucedido y ahora hay que tener prudencia, esperar lo que acontece a nivel de competición. El Real Madrid está herido en esa competición, pero es distinta a la Liga Endesa y espero lo mejor del rival”, afirmó este viernes Fisac.

LA TREMENDA PELEA en el Real Madrid - Partizan 😱



El técnico cuenta con tres dudas muy significativas. Jovic, con un problema muscular en el cuello, y Chris Wright, con problemas gastrointestinales, no han podido entrenar este viernes con sus compañeros, por lo que no tienen garantizada su participación el domingo. Tampoco Jessup, fuera del equipo desde hace un mes por un misterioso esguince de tobillo. El americano, sin embargo, sí se ha reincorporado al trabajo esta mañana.

“Tenemos ‘overbooking’ de grandes y falta de pequeños. Esperamos que se recuperen los dos bases”, pronosticó Fisac, que también tiene las bajas seguras de Aday Mara y Lucas Langarita. Los dos canteranos van a competir estos días en el Campeonato de España júnior, por lo que no estarán ante el Real Madrid. “Este campeonato, ahora mismo, está por encima de lo que es un partido de la Liga Endesa”, dijo el entrenador.

Sobre el objetivo del equipo en esta recta final, Fisac apostó por sacar su versión más competitiva. “Quiero ver qué tipo de hambre, de ambición, tenemos. O si ya estamos conformistas y creemos que está todo hecho. Tenemos muy buen trabajo de cara a la salvación, pero ¿qué somos nosotros? ¿Qué condición tenemos? Ser competitivo no es dar una hostia cuando alguien te mete una canasta; ser competitivo no significa tener el orgullo de cabrearme cuando fallo un tiro, eso no es ser competitivo, es no entender qué es el deporte profesional”, afirmó.