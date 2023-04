Fisac, Jessup y el misterioso umbral del dolor: "De repente ha dejado de jugar"

El entrenador del Casademont Zaragoza, Porfirio Fisac, compartió este martes, en la previa del importante partido del miércoles ante Manresa, su enfado con Justinian Jessup. Sin levantar la voz, sin aspavientos, sin decir una palabra más alta que otra, el técnico segoviano reconoció estar “contrariado” por una situación anómala que tiene al jugador alejado del grupo desde hace ya un mes.

“Es un esguince de tobillo. Esto crea un dolor y él dice que tiene un dolor. Ahí estamos. Yo no puedo más que estar contrariado con esta situación. El umbral del dolor de cada uno seguro que es distinto, yo sé cuál es el mío, pero no sé cuál es el de Jessup. Le han aplicado una serie de tratamientos, infiltraciones, para ver si mejora. A mí siempre me cuesta trabajo entender…”, se arrancó Fisac, poniendo de manifiesto su profundo malestar.

No era la primera vez que el entrenador hacía referencia a esta tesitura. El pasado domingo, después de la derrota contra Unicaja, ya se refirió al citado “umbral del dolor” para dejar claro que la pelota estaba en el tejado del alero. Anteriormente, muy de pasada, Fisac aseguró que la situación estaba “empezando a cabrearle”.

"No puedo decir si va a volver a jugar mañana, pasado o cuándo"

Este martes, el segoviano fue un paso más allá. Repreguntado por la posibilidad de que el jugador regrese próximamente a las pistas, Fisac fue muy duro en su respuesta: “Ni idea. Es más un tema suyo, cuando él esté dispuesto. Puedo asegurar que por el trabajo de los fisios y los médicos no está siendo. El trabajo que está haciendo Isaac (preparador físico) con él es de mañana, tarde y noche: ocho de la mañana, nueve de la noche, cuatro de la tarde… Tres sesiones diarias para intentar que el jugador sienta que puede jugar. No puedo decir si va a volver a jugar mañana, pasado o cuándo”, afirmó el técnico.

Antes de finalizar su argumentación, el preparador lanzó un último dardo a Jessup, del que aseguró que “de repente” había desaparecido del róster. “Yo esperaba que después del partido contra el Valencia, sin haber ningún percance, siguiera jugando, pero de repente ha dejado de jugar. ¿El motivo? Preguntad a los médicos, yo no lo tengo claro”, sentenció.

Salvo una milagrosa recuperación, el americano está casi descartado para jugar mañana contra Manresa. Como él, tampoco se espera que puedan estar los dos canteranos, Lucas Langarita y Aday Mara, que arrastran distintos problemas físicos. “Vemos difícil que se puedan incorporar”, lamentó Fisac. El segoviano recordó que el encuentro del miércoles es fundamental para las aspiraciones de salvación.

“Lo más importante es la mentalidad, tenemos que saber lo que nos estamos jugando. Ganar es salvarnos, eso es lo único que tenemos que pensar. Es un partido de mono de trabajo, de faena, no es un partido de señoritos. Lo que menos debemos de pensar es cómo me encuentro yo a nivel anímico. El esfuerzo y el empuje tienen que ser máximo”, finalizó.