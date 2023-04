Casademont Zaragoza, un fenómeno social

Un 15 de junio de 2020, con la trágica pandemia del coronavirus cobrando ya sus primeras víctimas, nació la sección de baloncesto femenino del Casademont. Basket Zaragoza, club de reconocido prestigio en el baloncesto nacional, recogía el testigo del Stadium Casablanca para evitar que el nombre de la capital aragonesa desapareciera de la élite española. Menos de tres años más tarde, la entidad luce ya en sus vitrinas el primer título de su todavía corta existencia, después de conquistar la Copa de la Reina 2023 que se celebró en el Príncipe Felipe.

Además de la indiscutible pizca de fortuna que siempre necesita cualquier equipo campeón, el factor humano resulta capital para explicar el fulgurante crecimiento del club en tan corto periodo de tiempo. El entrenador, Carlos Cantero, junto a su inseparable cuerpo técnico, ha sido capaz de armar un bloque unido, con una envidiable capacidad de sacrificio, que dignifica su deporte cada vez que salta a una pista de baloncesto.

A pesar de las evidentes diferencias presupuestarias frente a otros conjuntos con muchísimo más recorrido en el baloncesto español, el equipo aragonés ha sabido exprimir al máximo sus innumerables virtudes al mismo tiempo que difuminaba sus lógicas limitaciones deportivas.

«Puedes llevar a cabo un ‘scouting’, adaptar cuestiones técnicas y tácticas, pero al final la identidad es algo propio de cada equipo. El esfuerzo, el sacrificio y la superación son señas que identifican a este equipo, es algo innegociable, que no se puede cambiar bajo ningún concepto a lo largo de la temporada. Juguemos contra el primero de la Liga Endesa o contra el último, esos valores siempre tienen que estar en nuestras jugadoras», afirma Cantero.

Una plantilla que, sin embargo, no ha estado exenta de innumerables contratiempos desde que arrancó la presente temporada. Además de adaptarse a un calendario sobrecargado por su debut en competición europea, el Casademont Zaragoza se ha sabido sobreponer a otros factores innatos al deporte como lesiones, salidas inesperadas de jugadoras o fichajes frustrados.

Una de las señas de identidad del equipo aragonés ha sido que todas las jugadoras han sabido esperar su momento en la temporada. No solo eso, sino que cuando cada una ha tenido que dar un paso al frente, lo ha sabido aprovechar. Es indiscutible que el talento y la calidad de Leo Fiebich han sido imprescindibles para conseguir el reciente título copero. Pero no es menos cierto que la jugadora alemana hubiera brillado infinitamente menos sin la contribución de la segunda unidad.

Las jugadoras del Casademont unen sus manos en el Príncipe Felipe. Guillermo Mestre

En ella, por ejemplo, se sitúa el denominado ministerio de defensa del Casademont Zaragoza: un trío de jugadoras, formado por Lara González, Carmen Grande y Gracia Alonso de Armiño, que ha ofrecido auténticas exhibiciones de cómo se debe defender al máximo nivel sobre una cancha de baloncesto. «Para mí no es un premio individual, quiero compartirlo con todo mi equipo. Ganamos juntas y también perdemos juntas. Sin ellas, no jugaría así de feliz y de cómoda sobre la pista. Es un premio de todas las jugadoras y también del cuerpo técnico, que es muy importante», señala Fiebich, galardonada recientemente como la MVP de la temporada en la Liga Femenina Endesa.

La inteligencia de Mariona Ortiz, el poderío físico de Markeisha Gatling en la pintura, la amenaza exterior de Helena Oma, la lucha de Geldof... Toda la plantilla ha sido capaz de sumar y contribuir para que el Casademont Zaragoza sea hoy un proyecto más que respetado en todo el país.

Fotos, autógrafos y cariño

Donde tampoco deja de crecer el conjunto aragonés es fuera de la pista. Más allá de los extraordinarios resultados que ha cosechado, la entidad parece haber encontrado el camino para que el baloncesto femenino sea cada vez más una realidad. La primera jornada de la fase regular, disputada en el mes de octubre ante el Ensino de Lugo, contó con 1.690 espectadores en las gradas del Príncipe Felipe. Pero la buena dinámica del cuadro zaragozano ha permitido duplicar la asistencia media al pabellón, con 3.200 aficionados. En los últimos meses, incluso, estas cifras se han superado notablemente, con varios encuentros que han sobrepasado los 4.000 seguidores en las gradas.

Una de las imágenes más habituales al final de cada partido es la enorme multitud de jóvenes aficionados que solicitan a las jugadoras una foto de recuerdo. No solo imágenes, los más pequeños también demandan firmas para el recuerdo en todo tipo de soportes: camisetas, papeles, incluso más de una zapatilla... La plantilla, con una paciencia infinita, devuelve el inmenso cariño que recibe de sus seguidores.

«Todo el grupo de jugadoras tenemos un vínculo muy grande. Primero, con la afición: después de los partidos nos quedamos con los niños a firmar autógrafos, nos piden fotos, es algo tremendo. Y segundo, con el club. Yendo juntas es como hemos conseguido formar este gran colectivo humano junto con el ‘staff’ técnico. Yo, a nivel individual, me siento muy querida. Estoy muy agradecida a Zaragoza, cualquier jugadora quiere estar en un proyecto así», manifiesta la capitana, Vega Gimeno.

A pesar de no ser aragonesa (nació en Valencia), la ala-pívot reconoce estar plenamente asentada en la ciudad. «El club está haciendo las cosas muy bien, como los medios de comunicación. Todo es una cadena, si no tuviéramos visibilidad o si no ganáramos, la gente no vendría tanto a vernos», apunta.

Carlos Cantero, en el exterior del Príncipe Felipe. Francisco Jiménez

Sentimiento de pertenencia

Al frente del proyecto, el presidente del Casademont Zaragoza, Reynaldo Benito, no esconde su enorme «orgullo» y «satisfacción» por el sobresaliente camino que lleva recorrido la entidad. «El club lleva 20 años y creo que nos hemos ganado la credibilidad de que damos todo por él, por la ciudad. Siempre digo que llegaremos tan lejos como queramos todos, todo el mundo puede hacer un esfuerzo. Sería una pena no aprovechar este gran proyecto que hemos creado. Habernos clasificado para la Euroliga femenina es un orgullo tremendo. Iremos como vamos siempre, orgullosos de lo que somos», asegura.

Benito apela a la «ambición» del conjunto, que es «máxima», para afianzar a la entidad entre las mejores del país. «Nuestro objetivo como club es que Zaragoza tenga siempre baloncesto de élite. A veces, con sufrimiento, porque hay años que no salen bien las cosas. Este año tenemos que ir al máximo con el femenino. Esta sección tiene solo tres años y estamos muy orgullosos. Es un reconocimiento al sentimiento de una ciudad, el mérito es de toda la región, de Aragón en su conjunto», reconoce.

A su juicio, ese sentimiento de ciudad es también extrapolable al de identidad, ya que cada vez son más los aficionados que se sienten representados por este histórico grupo de jugadoras. «Es un orgullo muy grande ver ese sentimiento de identidad. Nos encanta ver cómo el equipo masculino se vuelca con el femenino. Así es este club, tenemos una convivencia sana y esa rasmia que nos da una identidad como club. A todo el mundo que viene de fuera se les explica lo que nos caracteriza. El equipo femenino nos ha sobrepasado en rasmia, en nobleza y en todo», sentencia Benito.

Valentía, ambición, sacrificio, capacidad de superación, esfuerzo... Los valores que han distinguido al Casademont Zaragoza este curso son múltiples. Unas señas sobre las que el club quiere asentar los mimbres del futuro, ratificando así que su relevancia en Aragón trasciende más allá de los límites de la pista.