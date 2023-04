El baile del Casademont por el título liguero se abre en Guernica

Después de danzar sobre los añicos a los que dejó reducidos la prestigiosa Copa de la Reina, el Casademont abrirá esta tarde en Guernica (Vizcaya) el baile por el título de la Liga Femenina Endesa, el otro anhelo de un colectivo, el que gestiona Carlos Cantero, que se cree capaz de todo. Se cree, y hasta el momento lo refleja en la pista. Y creer apenas difiere una letra de crear. Cree y crea el Casademont Zaragoza. Crea títulos en los que cree. Hace un par de semanas fue campeón de Copa. A partir de hoy, el ‘play off’ por el título de la Liga.

La serie final por la Liga arranca esta tarde en Guernica. A las 20.00 se careará con el Lointek Gernika Bizkaia, quinto clasificado en la Liga Regular recientemente clausurada. El Casademont finalizó como propietario de la cuarta plaza. La eliminatoria entre cuatro y quinto, sea la que fuere, teóricamente suele ser la más igualada de entre los ocho clubes que optan al título. Conviene precisar que el Casademont solo acabó un puesto por encima del Gernika, pero en la temporada regular coleccionó seis victorias más que las vizcaínas: 22 triunfos las de Carlos Cantero, y 16 las de Anna Montañana, la exjugadora internacional que ahora entrena en Guernica.

Llega pletórico a la cita el cuadro aragonés, que no ha levantado el pie del acelerador después de derribar en la final de la Copa de la Reina al Perfumerías Avenida de Salamanca (55-51). Tras la conquista del título copero, las zaragozanas ganaron silbando en Tenerife (47-72), secaron en defensa al Bembibre (55-35) y supieron reaccionar a un flojo primer cuarto para vencer en los arrabales de Madrid (73-84 en Leganés). Es decir, el Casademont Zaragoza saboreó el título copero, pero continúa teniendo sed de victoria. Quiere más. Hoy lo pretende plasmar ante un rival que ha demostrado capacidad competitiva tanto en la Liga como en la Copa de la Reina, donde llegó hasta las semifinales.

Fuertes por dentro, con la solidez estructural que aporta la pívot portuguesa Sofía Gomes da Silva, peligrosas con los puntos de la estadounidense Julie Wojta y la italiana Laura Spreafico, incisivas con la capacidad de creación de Sandra Ygueravide, al Casademont le espera un conjunto complicado en el pequeño y coqueto polideportivo Maloste. Apenas una tribuna, otras tres galerías colgantes, techo triangular, la luz natural colándose por las cristaleras de detrás de las canastas... Ojo, no estamos poniendo vendas donde no hay heridas... En su visita liguera, el Casademont cantó victoria el 18 de diciembre (59-63). Esta noche aguarda un notable equipo en una eliminatoria a doble partido en la que no solo cuenta el triunfo, sino los puntos por los que se gane. O se pierda... La vuelta, el próximo domingo, en Zaragoza. Hoy, un partido para valientes en Guernica.