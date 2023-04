"Aprobado alto", la nota que su presidente le pone al curso del Lobe Huesca La Magia

No fue de la mejor manera posible, pero si cabe un descargo se puede decir que contaba con ausencias significativas y que nada tenía ya en juego. El Lobe Huesca La Magia puso el punto final a la temporada el sábado con un tropiezo por 46-84 frente al Alginet, que necesitaba el triunfo para eludir el descenso directo. En su regreso a la LEB Plata tras doce campañas en la LEB Oro, los oscenses han concluido décimos del grupo Este con nueve victorias y 17 derrotas logrando la salvación matemática a falta de dos jornadas. A ello, su presidente, Fernando Lascorz le pone una nota de "aprobado alto". "Hemos sacado el curso adelante manteniéndonos, de no lograrlo y caer a EBA, salir del pozo hubiese sido muy difícil", explica. La calificación no es más elevada porque "de haber tenido algo más de suerte, por ejemplo en los dos partidos consecutivos que perdimos al inicio en casa en el último segundo, hubiésemos podido estar en el ‘play off’".

La continuidad en la tercera categoría del baloncesto nacional era una de las tres metas que se fijó el club al comienzo. La segunda fue de índole económica. "El plan de viabilidad marca que debíamos reducir en 80.000 euros la deuda que arrastramos y que es de más de 200.000 euros y lo hemos hecho primándolo incluso por encima de lo deportivo", comenta. El tercer objetivo estaba relacionado con el homenaje a la época dorada del club, la de su paso por la ACB, ‘Vuelve La Magia’. "Conseguimos que 4.000 personas fuesen al Palacio de los Deportes, haciendo que gente que se había alejado del club se vuelva a conectar", valora.

"La plantilla resultó corta y hubo muchos movimientos. Apostamos por Onuetu y Kasanzi y no nos dieron lo esperado, también vino y se fue Colom, no fue fácil buscar sustitutos y la marcha de N’Guessan nos lastró, era un jugador determinante, intimidaba y nos daba puntos", explica, destacando en lo positivo el hecho de haber contado con jugadores oscenses como Lafuente y Malo, con contrato para el próximo curso, y la presencia de los canteranos Francho Lascorz y Pablo Gállego.

Mirando hacia delante, lo primero que aparece son las elecciones que se llevarán a cabo en el club entre finales de mayo y principios de junio. Lascorz, que en octubre sustituyó a Antonio Orús, se presentará con una propuesta de junta más amplia que la actual.

Confía en que de cara al próximo ejercicio, gracias a la aportación de nuevos patrocinios el presupuesto -que ha sido de 400.000 euros- crecerá. "La situación económica será mejor y haremos una plantilla más larga para competir por el ‘play off’", vaticina. Le gustaría seguir contando con nombres como Rubin de Celis, Yarnoz y Adom y respecto al técnico, "Santi Cerdán es con el primero que nos sentaremos a hablar, ha sabido manejar un año que no era fácil, pero, antes de renovar habrá que valorar todas las opciones cuando entre el equipo de trabajo que salga de las elecciones".