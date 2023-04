Porfirio Fisac: "Casi podemos decir adiós a los puestos de descenso"

El entrenador de Casademont Zaragoza, Porfirio Fisac, tiene clara la relevancia del partido que afronta este sábado su equipo frente al Gran Canaria porque "matemáticamente no, pero casi podemos decir adiós a los puestos de descenso y mantenernos en la categoría".

"Es uno de esos días en los que te estás jugando quedarte definitivamente en la liga. Es un partido que requiere un compromiso de alto grado porque las dificultades del rival conllevan que, a veces, tenemos esos problemas de concentración, de exigencia mental que a veces nos hace perdernos un poco", afirma sobre el enfrentamiento con los grancanarios en el pabellón Príncipe Felipe donde contarán con el apoyo de la afición.

El segoviano reconoce la dificultad de un encuentro en el que "nos jugamos" y también que "la entidad del rival es grande por lo que intentamos que el partido sea de máximo compromiso y máxima exigencia".

En el capítulo de bajas sólo Jessup se perderá el encuentro, una baja que no saben el tiempo que va a durar por lo que los demás deberán asumir el peso de los lanzamientos, mientras que Dino Radoncic "no ha tenido ningún percance en sus primeros entrenos y evoluciona bastante bien".

Sobre Gran Canaria, Fisac recuerda su paso por un conjunto que "no solo conozco, sino que quiero y aprecio porque con muchos de esos jugadores y parte de ese club he tenido la fortuna de trabajar con ellos y he de reconocer que es un equipo que trabaja con muy buen criterio, tiene inteligencia en el juego, todos ellos son jugadores que conocen muy bien la liga y todos ellos están en una edad idónea para seguir creciendo en la liga. Cuando los jugadores se asientan en sus clubes es cuando mejor juegan. Mi admiración tanto a jugadores como club y mi aprecio", afirma.

Al respecto de la presencia de la perla del club que acaba de estrenar mayoría de edad, Aday Mara, insiste en que se mantiene el plan de trabajo y desarrollo y "cuando tiene semanas fuertes de estudios le vamos a permitir un poco que no esté con el equipo. Y luego hay semanas como ésta en la que le pedimos un poco más de exigencia para preparar los siguientes partidos. Es un compromiso que yo adquirí con los padres cuando llegué y es una parte superior a la parte deportiva. Que siga trabajando duro y que siga progresando como lo está haciendo".