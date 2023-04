El Casademont femenino pasa por encima del colista

No atiende a ninguna excusa el Casademont Femenino. Tiene grabada a fuego en su mente la palabra victoria, y la persigue allá donde va. Igual en su casa, en Zaragoza, con once mil arremangados espectadores empujándole hacia el título copero, que fuera, como ayer en Tenerife, en el desangelado ambiente del pabellón del colista de la competición liguera. Por eso volvió a cantar victoria de nuevo, alcanzando ya los 20 triunfos en la Liga Femenina, abrochando la cuarta plaza. Solo quedan dos jornadas y probablemente finalice en esa posición, disfrutando de factor pista a su favor en el primer cruce del sinuoso camino del ‘play off’ por el título liguero.

Estrenó el título copero el Casademont con una victoria liguera. El triunfo, estadísticamente poco trascendente dada la solidez de la cuarta plaza con que llegó y se marchó de la isla, destiló sensaciones positivas para el conjunto que gestiona Carlos Cantero, que se está tomando muy en serio todo lo que hace. Así, frente a un rival que apenas ha capturado tres victorias en todo lo que llevamos de curso y del que se acaban de marchar sus dos jugadoras de más entidad, Andjela Delic y sobre todo Terezia Palenikova (más de 10 puntos por partido), el conjunto aragonés volvió a reiterar su profesionalidad. No, no fue el Casademont en chancletas a Tenerife. Cantero buscaba réditos y los encontró concediéndole más minutos a jugadoras importantes que han participado algo menos en la Copa, como Lara González y Serena Geldof. Además, manifestó intensidad en la pista pese a que todo se ventiló pronto. Con el ‘play off’ a la vuelta de la esquina, no se dejó seducir por la pereza, algo esencial para afrontar de verdad en plenitud la lucha final por la Liga. Porque también vamos a por la Liga...

Administrando la fatiga, con Markeisha Gatling descendiendo de los 30 minutos en la pista durante la Copa a 15, y solo con la necesidad de tomar un rebote, el Casademont siempre se sintió ganador. En un primer cuarto sin puntos (9-10), el conjunto de Raquel Álvarez dio lo mejor de sí. Como en la Copa, el despegue aragonés llegó desde el acierto en el triple de Vega Gimeno, que cantó cuatro bingos en la primera mitad. El 26-32 no era definitivo, pero el camino hacia la victoria ya estaba desbrozado.

En el tercer acto se produjo la fuga definitiva, alimentada por la eficacia anotadora de Serena Geldof. En esta labor, es obligado citar a Mariona Ortiz, promotora de las sencillas canastas anotadas por la belga. Con todo decidido en el último cuarto (36-51), los últimos minutos ampliaron la renta zaragozana ante un Tenerife al que el partido, igual que la temporada, se le hizo muy largo. Todo lo contrario que el Casademont, que vive con intensidad el día a día, disfrutando y haciendo disfrutar con un baloncesto que ya ha coronado la Copa de la Reina y que ahora amenaza con hollar la Liga.

Ficha técnica

Clarinos Tenerife: Stephane Madden (5), Krisztina Raksanyi (7), Maja Miljkovic (10), Iho López Tobi (2), Concepción Sánchez (13) -cinco inicial-, Rita Montenegro (7), Carmen Vila (3), García Hernández (-), Díaz Torres (-), Ramos Santana (-), García Perdomo (-) y Bellido Sabina (-).

Casademont Zaragoza: Mariona Ortiz (2), Lara González (3), Vega Gimeno (19), Leonie Fiebich (7), Serena Geldof (18) -cinco inicial-, Imani Tate (2), Carmen Grande (6), Helena Oma (2), Gracia Alonso de Armiño (5) y Markeisha Gatling (8).

Parciales: 9-10, 17-22, 10-19 y 11-21.

Árbitros: Germán Francisco Morales Ruiz, Cristian Martín Vázquez y Eduard Colomer Castelló.

Incidencias: vigésimo octava jornada en la Liga Femenina Endesa. Se jugó en el pabellón Quico Cabrera de Santa Cruz de Tenerife. Muy poco público en las gradas.