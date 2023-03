Vega Gimeno: "El único objetivo es ganar al Araski"

La capitana del Casademont Zaragoza, Vega Gimeno, no quiere ni oir hablar de otra cosa que no sea el Araski. «No he soñado levantando la Copa, para esas cosas soy muy… nada, nada. Yo voy al jueves, no quiero pensar en nada más. El objetivo fundamental tiene que ser superar a Araski. Solo pensamos en ganar ese primer partido, es nuestro único objetivo. Ya nos ganaron en su casa y aquí tuvimos que ir a la prórroga», afirma la valenciana.

A su juicio, la condición de anfitrión sí supone una «presión» extra. «Es una presión añadida, eso es así. El que diga lo contrario, miente. Hay grandes expectativas a nuestro alrededor por ser cabezas de serie, por haber ganado a equipos de arriba… Yo ya he escuchado que íbamos a ganar la Copa. ¿Qué es eso? Hay que ser conscientes de la realidad en la que estamos, nuestro equipo no estaba hecho para ser cabezas de serie ni para ganar a los equipos de arriba. Han salido las cosas muy bien y estamos ahí, pero contra Araski podemos ganar y también perder», recordó Vega.

La ala-pívot del Casademont cuenta las horas para que arranque el torneo, después de una espera «muy larga», aunque insiste en las ganas de «aprovechar» y «disfrutar al máximo» esta oportunidad. «Ellas tienen más experiencia en la Copa de la Reina, pero jugar en casa nos va ayudar. El equipo que tenemos no es para depender de una sola jugadora, eso hace que sea más complicado para el rival», sentenció.

Lara González: "A ver cómo evoluciona la rodilla"

Lara González levanta el pulgar, ayer en la pista anexa del Príncipe Felipe. Rubén Losada

La principal duda que tiene Carlos Cantero para el estreno de mañana es Lara González, que cayó lesionada hace dos fines de semana ante el Jairis. «Tengo muy buenas sensaciones, he empezado a correr en la pista y a poner la rodilla en ejercicios más reales. Hay líquido en la rodilla y hasta que no se absorba, la presión va a estar ahí. Lo primero que quiero es recuperarme bien para ayudar al equipo. Vamos a ver cómo evoluciona la rodilla, pero yo estoy contenta», reconocía ayer la jugadora.

La jugadora de San Sebastián, con experiencia en el torneo, dice que se le pone «la piel de gallina» al escuchar la cifra de casi 8.000 abonos vendidos. «Es maravilloso y esta Copa no merece menos. Zaragoza, el club, medios de comunicación estáis dando visibilidad a este deporte. Es la Copa que más ilusión me hace. Las que he vivido hasta ahora me hacían ilusión, jugué una en Donosti, pero yo era una cría. Siento que me he asentado más, soy una jugador más madura y estoy más ilusionada que nunca por vivirla en el Casademont Zaragoza», afirmaba la base.

A la espera de conocer si podrá o no ayudar desde dentro de la pista, la vasca no se fía del Araski. «Nos va a poner contra las cuerdas. Es un equipo muy completo en todas las posiciones, con muy buen tiro exterior y jugadoras potentes por dentro. Tanaya Atkinson es la referente del equipo, nosotras debemos centrarnos en defensa», advierte González.

Helena Oma: "Vamos a dar el 100%"

Helena Oma, junto al escudo del Casademont Zaragoza. Rubén Losada

«Ilusión» y «ganas de que llegue ya». Estas son las sensaciones que imperan dentro del vestuario del Casademont Zaragoza en las últimas horas. Helena Oma reconocía ayer que, a pesar de que la Copa de la Reina 2023 «se ha hecho de rogar», la plantilla está «con mucha expectación» ante el inminente inicio de la competición.

«La presión no la tenemos. Si el equipo sigue en la misma dinámica y se centra en lo que hemos hecho hasta el día de hoy, las cosas van a salir. Después está que la pelota entre o no. Pero seguro que todo el equipo va a dar el 100%», pronosticaba la alero.

Un Casademont que llega a la Copa repleto de moral, después del sobresaliente triunfo de la última jornada ante el Barça. «Llevábamos unos partidos que no conseguíamos reflejar en la pista lo que somos como equipo. Después de la derrota ante el Estudiantes, el equipo hizo un cambio de chip, queríamos seguir en nuestra dinámica. Estos dos últimos partidos nos han servido para volver a encontrarnos», valoraba.

A nivel individual, Oma asegura estar «como todo el equipo», repleta de ilusión. «Competir en casa, con todo lo que ha hecho Zaragoza para esta Copa de la Reina, es algo muy motivador. Obviamente, cuando empecé a ser profesional siempre he soñado con ganar un título. Para todas las jugadoras es ilusionante conquistar un título. Nos tenemos que centrar en el primer partido ante el Araski, nosotras vamos a dar el 100%», reiteró.