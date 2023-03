Breogán-Casademont Zaragoza: viaje hacia la tranquilidad

Ganó al Fuenlabrada antes de las ventanas internacionales, superó al Barça en un partido extraordinario hace dos semanas... pero al Casademont Zaragoza todavía le queda un arduo y duro camino esta temporada hasta certificar la salvación. Lo sabe bien el entrenador, Porfirio Fisac, así como toda su plantilla, que el pasado viernes viajó a Lugo dispuesta a conseguir un triunfo que reporte una nueva dosis de tranquilidad. Desde las 12.30 (Movistar+), el equipo aragonés se mide este domingo al Río Breogán en busca de la octava victoria del curso.

Para sorpresa de muchos, no se subió al avión Aday Mara. El joven, de 17 años, ya no realizó junto al resto de sus compañeros la última sesión de entrenamiento en el Príncipe Felipe. Inmerso en un nuevo periodo de exámenes, el pívot del Casademont Zaragoza no trabajó al mismo ritmo el viernes, pero nada hacía presagiar que no volaría horas más tarde hasta Lugo. «Hay que ver la decisión que tomamos, él está en un periodo de estos de exámenes, que están hablados, y veremos luego qué hacemos», se limitó a decir Fisac en la comparecencia ante los medios de comunicación.

Sin embargo, la gran sorpresa llegó pocas horas después, cuando no se vio al pívot, de 2.20 de estatura, entre la expedición. A pesar de su juventud, se trata de una baja muy sensible para el encuentro de este domingo. Aday Mara, que viene de firmar ante el Monbus Obradoiro su mejor partido como jugador de baloncesto profesional, se ha destapado en las últimas semanas como una de las grandes revelaciones del equipo en esta recta final de campaña.

La otra baja confirmada para el choque es la de Dino Radoncic. El ala-pívot, de 23 años, ya toca balón, pero todavía continúa al margen y en pleno proceso de recuperación. Sí estará, aunque todavía no al 100%, Christian Mekowulu. El nigeriano ya reapareció en la última jornada, pero todavía no está en plenitud de condiciones físicas para competir en la élite del baloncesto nacional.

Un rival en busca del ‘play off’

El Río Breogán afronta el partido en una situación muy distinta a la de su rival. Los gallegos, que acumulan el mismo número de victorias que de derrotas (11), se enmarcan en la novena posición, a solo un encuentro de la zona de ‘play off’.

Uno de sus grandes objetivos para la cita dominical es recuperar su solvencia como local, después de caer en el último encuentro (con dos prórrogas) ante su público frente al Real Betis (114-115). Antes de este paso en falso, los gallegos habían encadenado tres triunfos consecutivos en su pabellón. El ala-pívot Ethan Happ es la principal amenaza para el Casademont Zaragoza. El estadounidense es el jugador que más rebotes coge de toda la competición (7), así como el que más balones roba (1,7). El equipo de Veljko Mrsic recupera a Sergi Quintela tras dos meses de baja por una fascitis plantar y tiene entre algodones al serbio Stefan Momirov, con un pequeño problema en la espalda.