Casademont Zaragoza: La consagración de Aday Mara

Es muy difícil que todavía quedase alguien vinculado al mundo del baloncesto que no hubiese escuchado nunca hablar acerca de Aday Mara. Pero, si esa persona existía, es igual de probable que esas ocho letras que componen el nombre del pívot del Casademont Zaragoza se hayan colado ya en su cabeza. ¿El motivo? Muy simple: la última exhibición que protagonizó el joven jugador aragonés, de solo 17 años, el último fin de semana en la apoteósica victoria de su equipo ante el Barça (85-83).

Ante el conjunto catalán, máximo aspirante a todo cada temporada y que llegó al Príncipe Felipe como colíder de la Liga Endesa, Mara firmó su mejor actuación anotadora como jugador profesional de baloncesto. Sus 13 puntos fueron su consagración en la élite nacional, una puesta en escena que condimentó con 5/8 en tiros de dos puntos, 3/5 en libres, 3 rebotes y 13 créditos de valoración en los más de 17 minutos que compareció sobre la cancha municipal.

Estos son los últimos números de un chaval que, a las puertas de alcanzar el próximo 7 de abril la mayoría de edad, trata de mantener los pies en el suelo, a pesar de los innumerables estímulos deportivos que rodean su figura desde hace tiempo. El principal, su futuro. Pero, a la espera de que la ley del deporte dicte su inevitable y previsible veredicto, tanto el Casademont Zaragoza como el entorno del jugador apuestan por vivir (y disfrutar) el presente.

Un día a día que, en algunas ocasiones, mantiene a Aday Mara muy alejado de la cotidiana rutina de un chaval menor de edad. El ejemplo más reciente llegó el pasado fin de semana. Mientras sus compañeros de generación, ese magnífico equipo júnior del Casademont Zaragoza, brillaban con luz propia en Croacia, el pívot de 2.20 machacaba el aro de uno de los mejores conjuntos del Viejo Continente.

Porque el presente de Aday ya no está en torneos internacionales de cantera, sino en las pistas de la mejor liga de baloncesto de Europa. El máximo defensor de esta realidad no es otro que Porfirio Fisac, entrenador de la primera plantilla del Casademont Zaragoza. El técnico segoviano, veterano y con multitud de experiencia en la mochila, fue el principal responsable de que Aday Mara brillase de esa manera ante el Barça. Primero, por no permitirle viajar a la ciudad croata de Zadar junto al resto del conjunto júnior. Y segundo, por ponerlo a jugar sobre la pista, por dotarle de una confianza que multiplica exponencialmente las variantes en su juego.

«A Lucas (Langarita) le hemos dado permiso para que viaje y juegue el torneo con el equipo júnior. Aday no tenía permiso y se ha tenido que quedar aquí porque así lo ha requerido el entrenador», explicó el propio Fisac en la previa del encuentro ante el Barça. Visto con perspectiva, la decisión no pudo resultar más positiva: Aday se exhibió ante el conjunto de Jasikevicius, pero el talento de Langarita le valió para ser elegido en el quinteto inicial del torneo Adidas Next Generation de Croacia.

Los números de Aday Mara ante el Barça: 13 puntos, 5/8 en tiros de dos, 3 rebotes y 13 de valoración.

Aday Mara, sentado junto a Porfirio Fisac, durante el último partido ante el Barça. Francisco Jiménez

Los estudios, una prioridad

Pero, además de codearse en la pintura con algunos de los mejores jugadores de baloncesto de Europa, Aday también hace la vida de un chico que está a punto de cumplir 18 años. Porque el principal deseo de su familia ha sido en todo momento que compagine los estudios con el deporte. Un requisito innegociable para sus padres, que ya generó más de un quebradero de cabeza en el inicio de la presente temporada. «Quiero ser claro, no ha cambiado nada. Aday no puede entrenar por las mañanas fruto de una decisión familiar. Es muy importante que todo quede claro en este sentido a partir de ahora», llegó a decir el austriaco Martin Schiller, técnico que arrancó la campaña, en el mes de octubre.

Su sustitución en el cargo, además de revivir a un equipo sumido en una peligrosísima deriva de resultados, permitió que Aday comenzara a entrar (de verdad) en la dinámica de la primera plantilla. «Aday y Lucas pasan a ser jugadores del primer equipo al 100%», advirtió Fisac nada más tomar las riendas del conjunto aragonés.

Cantos de sirena de la NBA

Paralelo a su desarrollo como jugador, el camino de Aday está marcado por los incesantes cantos de sirena que pronostican su aterrizaje en la mejor liga del mundo, la NBA. El último en sumarse a esta tesis fue Chris Ebersole, director de Operaciones Internacionales de Baloncesto de la NBA. «Creo que tiene una gran oportunidad de llegar a la NBA. Muchos equipos ya le siguen y tienen una buena impresión sobre él. Está en ese camino de poder jugar en Estados Unidos y tener un gran impacto con su futuro equipo», aseguró Ebersole. Si le respetan las lesiones, solo el futuro dictará dónde está el techo de Aday Mara.