El Casademont Zaragoza ya no jugará un partido oficial hasta el próximo 4 de marzo

El Casademont Zaragoza, que se impuso este sábado en la pista del Carplus Fuenlabrada (71-85), ya no volverá a jugar un partido oficial hasta el próximo 4 de marzo. Tres semanas de parón, primero por la celebración de la Copa del Rey, que se desarrollará en Badalona desde el próximo jueves hasta el domingo, y después por los compromisos internacionales.

El siguiente encuentro del cuadro aragonés, correspondiente a la vigésimo primera jornada del campeonato, está programado para el 4 de marzo y le medirá con el poderoso Barcelona en el pabellón Príncipe Felipe (20.45). En este sentido, el entrenador del Casademont Zaragoza, Porfirio Fisac, no oculta su malestar con la actual calendario. “A mí no me gusta parar. La Copa del Rey es un evento espectacular, pero ahora se nos vienen tres semanas sin jugar, lo que me parece excesivo. No creo que esto sea bueno para nadie”, explica el técnico del conjunto zaragozano. “No creo en este calandario. No es bueno, y menos para los equipos profesionales que pagamos a los jugadores”, añade.

A partir del próximo jueves se celebra la Copa del Rey, torneo que reúne a los ocho mejores equipos de la primera vuelta de la Liga Endesa. El jueves, 16 de febrero, el Real Madrid y el Valencia Basket abrirán la competición a las 18.30. Posteriormente, el Barcelona y el Unicaja Málaga se enfrentarán por un sitio en las semifinales (21.30).

Al día siguiente, el 17 de febrero, el Tenerife y el Gran Canaria disputarán, a partir de las 18.30, el primer choque de los cuartos de final, y después se medirán el Joventut de Badalona y el Baskonia (21.30).

El sábado, a las 18.30, está programada la primera semifinal, y a las 21.30 se jugará la segunda. La final, por su parte, está fijada el domingo, 19 de febrero, a las 19.00.

Después, del 23 al 26 de febrero tendrá lugar la última de las ventanas de la FIBA para la clasificación para el Mundial de 2023. España visitará a Islandia el 23 de febrero, y recibirá tres días más tarde a Italia.