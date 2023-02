El CBF Huesca denuncia su exclusión del Tour Universo Mujer

El Ayuntamiento de Huesca albergó el pasado 1 de febrero la presentación de la llegada del Tour Universo Mujer, un evento de Iberdrola, el Consejo Superior de Deportes y la Fundación Deporte Joven que se desarrollará en la plaza de Luis López Allué del 11 al 12 de marzo para promover el deporte femenino. En el acto estuvieron presentes representantes de varias entidades deportivas oscenses entre las que no se encontró el Club Baloncesto Femenino Huesca, que recientemente ha celebrado su 40 aniversario y que en la actualidad cuenta con 180 deportistas. Su ausencia, denunciada a través de un comunicado, hace que sus miembros sientan “enfado e indignación, pero sobre todo tristeza”.

“Nos cuesta entender cómo no solo no se ha contado con nosotros para este proyecto, sino que ni siquiera se nos ha informado”, se expone en el texto. “Somos un club de baloncesto femenino de más de cuarenta años de antigüedad que desde sus inicios ha fomentado la práctica deportiva de niñas y mujeres, que nació precisamente por la desigualdad social del momento donde el deporte femenino era invisible y que cada día sigue luchando para que todas las niñas puedan jugar a baloncesto y que las situaciones económicas o sociales no sean un impedimento”, continúa.

Más información Huesca se convertirá en la capital española del deporte femenino

El CBF Huesca cuenta que solicitó conocer el por qué de su ausencia a los implicados y que “nos encontramos con una explicación por parte del Ayuntamiento que posteriormente comprobamos que no era cierta”. “El resumen de la situación es que nos han excluido y lo que debía ser un día de celebración y reivindicación en apoyo del deportes femenino para nosotros se ha convertido en una situación triste”, lamenta. “La responsabilidad no solo corresponde a una entidad, sea de quien sea, creemos merecer un poco más de respeto, que a nuestro parecer nos lo hemos ganado”, concluye.

La plaza López Allué albergará un recinto polideportivo al aire libre de 2.000 metros cuadrados ofreciendo un espacio deportivo e informativo sobre las 32 federaciones impulsadas por Iberdrola. Además habrá un escenario donde se realizará un maratón de fitness y clases colectivas con gimnasios locales. El broche será la carrera ‘Huesca en forma por la igualdad’ abierta a todo tipo de corredores y cuya recaudación se donará a la Asociación Española Contra el Cáncer.