El Casademont Zaragoza obtiene una victoria de prestigio ante el Valencia Basket (77-55)

El Casademont ofreció otro curso maravilloso de baloncesto (77-55). Completó su mejor actuación de la temporada, especialmente en el ámbito defensivo, y obtuvo una victoria de prestigio ante uno de los mejores conjuntos del panorama continental. Abandonó la pista en medio de un atronadora ovación de la grada, después de un partido intenso y eficaz, brillante por momentos, que dejó sin respuestas a su adversario. En este sentido, el Valencia es un bloque imponente, con numerosos recursos, que además compareció este domingo en Zaragoza en su mejor momento de la temporada -13 triunfos consecutivos en la Liga Femenina- .

Sin embargo, no pudo estirar su exitosa trayectoria, sometido por un rival mucho más enérgico y disciplinado, mucho más seguro de sus fuerzas, que volvió a derrochar compromiso y entusiasmo durante los 40 minutos del duelo. Ahora le aguarda un reto de calado en la Eurocup Women, donde se jugará su acceso a los cuarto de final, el próximo miércoles, en el pabellón Príncipe Felipe, ante el Start Lublin. Para avanzar a la siguiente eliminatoria, el cuadro aragonés necesita remontar los tres puntos de desventaja con los que dobló la rodilla en Polonia (69-66), en el encuentro de ida. Tiene argumentos suficientes para ello.

En el bando local, y al margen del sobresaliente desempeño colectivo, brillaron especialmente Vega Gimeno (18 puntos), Gatling (16) y Fiebich (16) en la faceta ofensiva. La alemana finalizó el duelo con 27 créditos de valoración, tras haber facturado 16 tantos, 13 rebotes y 2 asistencias en media hora de partido.

En el inicio, el Casademont se defendió con disciplina y acierto, y el Valencia tuvo muchas dificultades para anotar. Transcurridos cinco minutos, las visitantes contabilizan una sola canasta, obra de Raquel Carrera, y las locales gobernaban el duelo tras una acción de Geldof, un tiro libre de Fiebich y un certero triple de Vega Gimeno (6-2). Sin embargo, Cristina Ouviña modificó el escenario en apenas 90 segundos, con dos lanzamientos desde el perímetro que voltearon el marcador (6-8) y que precipitó el tiempo muerto de Carlos Cantero. El equipo zaragozano supo reaccionar con prontitud, y de nuevo recuperó su ventaja con una penetración de Helema Ona, un contragolpe de Fiebich y cuatro puntos de Gatling bajo el aro (14-10). El Valencia clausuró el primer acto con sólo 10 tantos en su haber, un fiel reflejo del sobresaliente trabajo defensivo de las aragonesas.

En el segundo cuarto, el Casademont se mantuvo firme atrás, neutralizando la mayoría de los ataques de su oponente. Al mismo tiempo, fue un equipo incisivo en sus acciones ofensivas: con un juego rápido y solvente, fue capaz de hallar buenas situaciones de tiro, sobre todo en la pintura, y ello le permitió anotar con facilidad y obtener un renta de 10 puntos (22-12), al filo del cuarto de hora. Con Gatling imponiéndose bajo los aros, y con Alonso de Armiño castigando las debilidades del rival, ni siquiera el tiempo muerto de las visitantes frenó a un equipo que por entonces se encaminaba decididamente hacia la victoria. Fiebich y Alonso de Armiño, ambas desde más allá del arco, ampliaron la distancia de las zaragozanas (28-15).

La respuesta visitante llegó de la mano de Alba Torrens, quien anotó nueve puntos prácticamente consecutivos para sostener a su equipo en un momento especialmente comprometido. Pese al pronunciado empuje de las levantinas, el Casademont llegó al descanso con una ventaja de siete tantos y sensaciones muy positivas en su juego (33-28), sobre todo por su exhibición colectiva en las labores de contención.

El Valencia mejoró su rendimiento en la reanudación, donde fue sumando efectivos para la causa. Por ejemplo Queralt Casas, quien lideró el intento de remontada de las visitantes en los primeros minutos del cuarto. El equipo levantino redujo la distancia (37-35), pero el Casademont supo mantenerse firme. Lejos de amilanarse, el cuadro aragonés se sobrepuso con prontitud y recuperó la tranquilidad con cinco grandes defensas y los puntos de Geldof y Fiebich. Tras un contundente parcial de 9-0, el técnico de las levantinas, Rubén Burgos, tuvo que parar el partido (46-35).

Después del tiempo muerto, el Valencia intentó serenar su juego y obtener situaciones más favorables de tiro, pero de nuevo se topó con un bloque enérgico y ordenado atrás. Agarrado por su solidez defensiva, y tras las canastas de Alonso de Armiño, Gatling, Helena Oma y Carmen Grande, el Casademont alcanzó la media hora en un posición muy ventajosa (54-40).

Raquel Carrera, con una jugada individual, y Romero, desde el tiro libre, redujeron la diferencia en el último cuarto (54-44), aunque entonces emergió con fuerza la figura de Vega Gimeno. La ala-pívot acertó desde el triple, y luego dos lanzamientos desde la línea de personal, para establecer la máxima renta del choque (59-44) a siete minutos para la conclusión.

Posteriormente, fue Fiebich quien castigó el desconcierto de las visitantes. Lo hizo con un certero triple que conllevó un nuevo tiempo muerto de las levantinas (62-44). Fue la sentencia. A partir de ahí, el Valencia ya no tuvo opción. Y el Casademont no sólo firmó la victoria, sino que también superó a su oponente en el 'basketaverage' particular -perdió por 63-58 en el partido de la primera vuelta-.

Ficha técnica

77 - Casademont Zaragoza: Lara González (2), Ortiz, Gimeno (18), Fiebich (16) y Geldof (8) -quinteto inicial-. Grande (2), Tate (2), Helena Oma (4), Alonso de Armiño (9) y Gatling (16).

55 - Valencia Basket: Alba Torrens (11), Cristina Ouviña (12), Buenavida (2), Queralt Casas (9), Raquel Carrera (11) y Gulich (1) -quinteto inicial-. Romero (8), Djiu (1), Cox y Salvadores.

Parciales: 14-10, 21-18, 19-12 y 23-15.

Árbitros: Ángel de Lucas, Asier Quintas e Imanol Diz.