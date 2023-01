Casademont Zaragoza-Real Betis: algo más que un partido

A pesar de que todavía faltan tres días para arrancar la primera hoja del calendario de 2023 y de que se trata de la primera jornada de la segunda vuelta, el enfrentamiento de este domingo (20.00) entre el Casademont Zaragoza y el Real Betis no es un partido más. Los dos equipos, sumidos en importantes problemas clasificatorios, ven el encuentro como una oportunidad única para revertir su peligrosa dinámica. En el conjunto aragonés, la principal incógnita está en conocer si podrá participar una de sus grandes referencias ofensivas, Howard Sant-Roos. El cubano, con problemas en el codo derecho derivados del último compromiso liguero, es duda hasta última hora después de no trabajar al mismo ritmo que sus compañeros durante la semana.

Consciente de la «trascendencia» del partido, Porfirio Fisac no rehuyó el término de «final» el pasado viernes para referirse al choque. «Es un partido que puede marcar el futuro», advirtió el preparador, dejando claro que solo hay un aspecto innegociable: ganar, no importa cómo. En caso de conseguir la victoria, el Casademont Zaragoza arrancaría la segunda vuelta de la liga con una importante dosis de moral, tras firmar la peor primera vuelta en la historia del club. No solo porque podría abrir una pequeña brecha de dos triunfos con el descenso, sino por el certero golpe que le asestaría a un rival directo por conseguir la permanencia.

Eso sí, una hipotética derrota ante el cuadro andaluz dejaría al equipo zaragozano en una situación muy delicada. Primero, en términos deportivos, ya que empataría a cuatro victorias con los béticos en el vagón de cola de la tabla; pero, sobre todo, en el plano anímico, ya que complicaría (todavía más) el objetivo de reunir cuanto antes un importante número de victorias que acerque la salvación en la Liga Endesa.

El Real Betis es uno de los cuatro equipos a los que ha superado el Casademont este curso. En el encuentro de ida, el equipo de Porfirio Fisac atravesaba el mejor momento de la temporada después de encadenar dos triunfos de manera consecutiva: venció como local al Real Madrid en el Príncipe Felipe y, solo una semana más tarde, los zaragozanos se impusieron a domicilio en el Palacio de Deportes de San Pablo (67-83).

Pero aquelló resultó ser un mero espejismo. El ‘efecto Fisac’ se diluyó y las posteriores derrotas desembocaron en el peligroso escenario que se maneja actualmente el cuadro aragonés. «Tenemos que saber bien qué tenemos que rectificar. Me importa más saber si realmente estamos en el punto adecuado para ganar este tipo de partidos. Una de las claves estará en la regularidad, que no hemos sido capaces de adquirirla», manifestó el entrenador segoviano.

El Betis, un rival muy renovado

El Real Betis asiste al partido de Zaragoza con importantes novedades en sus filas. Si finalmente son inscritos en la competición, podrían debutar en el Príncipe Felipe sus dos últimos refuerzos, Zsombor Maronka y Josh Gray. Ya lo hicieron en la pasada jornada Tyson Pérez y el veterano Txemi Urtasun. Esta significativa renovación en la plantilla hace que el técnico del Casademont, Porfirio Fisac, no considere el encuentro de la primera vuelta como una referencia muy significativa.

«Lo han organizado de manera diferente. Con Cvetkovic y Pepe Pozas, bases más a la antigua usanza, de defender y trabajar para gente como Bertans. El fichaje de Urtasun (38 años) les aporta veteranía y mucho conocimiento. Destaca también gente como BJ Johnson, Almazán, la incorporación de Pérez en la posición de ‘4’, Tsalmpouris… Es un bloque bastante definido en cada uno de sus puestos», afirmó Fisac.

Su colega en el banquillo rival, el veterano Luis Casimiro, de 62 años, cuenta con las bajas de Luke Fischer, Yannick Nzosa y Eulis Báez. Además, tampoco comparecerá en la capital aragonesa Shannon Evans. El base estadounidense, gran estrella del Real Betis, solicitó recientemente su salida al club andaluz y fue traspasado al Valencia Basket.