El Lobe Huesca La Magia viaja a Salou en su tercer examen a domicilio seguido

El Lobe Huesca La Magia vuelve a salir a la carretera para afrontar la tercera de las cuatro salidas consecutivas que el calendario ha deparado para los oscenses en el actual tramo de la temporada en la LEB Plata. El miércoles a partir de las 19.00 visita al Brisasol CB Salou, conjunto que al inicio del curso se llevó la victoria del Palacio de los Deportes con un 72-74 tras una canasta con el cronómetro a cero.

El periplo arrancó en la cancha del Alginet, el por entonces colista, frente al que se consiguió en la prórroga el quinto triunfo del curso con un 67-73 y continuó el sábado pasado con el tropiezo ante el Cartagena (73-64) en el que la corta rotación con la que se cuenta se hizo notar. Después del paso por la Costa Dorada, el sábado el viaje sera a Cornellá.

La escasez de efectivos, lejos de aliviarse, en Salou podría verse agravada. Rubín de Celis sufrió en el anterior compromiso una subluxación en el hombro derecho y su presencia es duda a la espera de las condiciones en las que se encuentre antes del salto inicial. De no vestirse de corto, se uniría como baja a la del otro base con el que cuenta Santi Cerdán, Luis García, aún en el dique seco. "Pasamos por un momento de la temporada difícil y más teniendo un partido entre semana", reconoce el técnico, que asegura que en el momento en el que sus dos timoneles estén a tono se encontrará satisfecho con la plantilla y que cree que si se puede realizar algún fichaje será "para ayudar a entrenar, para que el grupo mejore".

La victoria sería importante para poner tierra de por medio con la zona peligrosa de la tabla. Antes de la que será la segunda jornada de la segunda vuelta, el Lobe es noveno del grupo este con cinco triunfos y nueve derrotas. El ‘play off’, marcado por el Cartagena, queda a una victoria, mientras que está empatado con L’Hospitalet, undécimo, que jugaría fase de descenso. El Salou es duodécimo con cuatro choques ganados -el último el sábado por 101-72 al Mollet-, por lo que de imponerse se llevaría la diferencia de puntos y también adelantaría en la tabla a los oscenses.

Para salir airosos, Cerdán ha pedido "mejorar el principal error que tuvimos en Cartagena, no podemos empezar dosificándonos pensando en un final apretado, desde el minuto uno tenemos que poner la máxima intensidad". El mensaje tiene un doble sentido, el referente a las prestaciones de los jugadores, pero también a la de los árbitros. "Estamos viendo que tienden a equilibrar las faltas, hay que saber jugar con ello y por ese debemos ser más duros desde el primer momento", comenta. "En Cartagena no nos dejaron subir la intensidad en la segunda parte, habíamos hecho cinco faltas en la primera y después nos pitaron nueve seguidas, cuatro a N’Guessan en el tercer cuarto que no fueron", reclama.