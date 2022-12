Vega Gimeno: "Hay mucho futuro en el Casademont femenino y tenemos que luchar por él"

Vega Gimeno se ha erigido en el pilar del Casademont femenino, el único conjunto aragonés que compite en Europa.

Me dan ganas de emular a Whitman, pero con un poema en género femenino. ¡Oh, capitana, mi capitana!

¡Ja, ja, ja! Acepté esa responsabilidad y tengo que reconocer que me gusta, que me siento desarrollada. Me gusta el baloncesto, me gusta el Casademont, me gusta Zaragoza. Poco más puedo pedir desde esta perspectiva.

Hay que decir que la capitana del Casademont femenino no es aragonesa, sino valenciana.

Nací en Valencia, pero el baloncesto es un lugar común. Y Zaragoza es un espacio importante en este lugar común de la canasta.

Ustedes lo están haciendo más importante si cabe. Han ido líderes en España y en Europa. Eso no puede ser casualidad...

Las casualidades no existen en el deporte. Se pueden dar un día, dos... Pero una trayectoria no es una casualidad nunca. Zaragoza está en un lugar preferencial en España y en Europa por algo. Probablemente, estamos haciendo bien las cosas.

¿Cómo se forjó esta iniciativa tan bonita del Casademont femenino?

Yo ya había estado en Zaragoza con anterioridad. Me llamó Víctor Lapeña para el Mann Filter. Con él estuve una temporada. Y dos más con Fabián Téllez. Me encontraba bien en la ciudad, pero en el club se vivían momentos de incertidumbre y decidí firmar por el Lugo. Luego, me llamaron; pero ya había firmado allí.

No tardó en regresar...

Me volvieron a llamar de nuevo. Me gustó mucho el proyecto del Casademont. Era nuevo, diferente. Además, estaba el entrenador Carlos Cantero, con quien me siento muy identificada. Es un gran técnico.

¿En algún momento pensó que llegarían hasta donde han llegado?

Todavía queda mucha temporada, muchos partidos por jugar; pero el equipo tiene muy buena pinta. Hay ambición, una idea clara de juego. En España tenemos un presupuesto medio. Hay varios clubes con mucho más presupuesto. Nosotros tenemos una buena estructura. Además, hay que considerar el gran grupo que hemos creado. La cohesión del colectivo está siendo esencial en los resultados que se están obteniendo. En eso creo que nos ganan muy pocos equipos de la competición.

Esta conexión con Europa a través del baloncesto me gusta.

Sí es importante jugar en Europa, sí. El equipo también está dando la cara en ese terreno. Además, el año pasado nos ganamos a pulso estar en Europa.

A usted le gusta el juego colectivo, pero es obligatorio particularizar.

Ya le he dicho que el éxito es global y la alta cohesión del grupo está resultando esencial en esa parcela.

Muy poquitas jugadoras han logrado ser internacionales en baloncesto 5x5 y 3x3...

Eso es cierto.

Hay quien le llama versatilidad. El gran Beto Rived lo define esencialmente como talento.

Beto suele tener razón. La presencia en el equipo nacional es otro motivo de orgullo. Estoy en mi madurez como jugadora. Me queda un año más de contrato en el Casademont y me siento en plenitud.

Rebobine, por favor. ¿Haría todo lo que hizo? ¿Se volvería a ir de casa siendo una niña?

Sí. Me fui a la Blume con 14 años. Barcelona, después Pittsburg, Madrid, Las Palmas, León, Zaragoza, Lugo, ahora Zaragoza otra vez... ¡Ah!, y un invierno en Argentina.

La veo muy sonriente. Le quedan cuerda e ilusiones...

Como hemos hablado, nos gusta el equipo. Me veo bien y me siento bien. Queda mucho trabajo por hacer, pero estamos en el camino. Me gusta que nos vengan a ver las infantiles, las cadetes. Ellas son el futuro y hay que ayudarles. Nosotras tenemos que empujar desde nuestro trabajo. Hay futuro en el Casademont y tenemos que luchar por él. Yo me siento orgullosa de poder contribuir en ese objetivo.