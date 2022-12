El Casademont se viste de héroe en Barcelona

Sí, es cierto que hace apenas unas semanas le ganamos al Madrid, que no zurra atrás tanto como el Barça, pero es buenísimo en ataque. Pero el Madrid venía de viaje y se jugó en Zaragoza, esto es, ante los nuestros. La cosa, la victoria, la gesta, tuvo mucho mérito. Pero fue en casa, con la afición arremangada y tal. Y los jugadores estuvieron ese día muy inspirados. Y también Porfi. Y Chus Mateo, en fin... Sí, pese a todo lo apuntado con anterioridad, ciertamente no es sencillo perder con el Madrid ante una plantilla del nivel del Casademont. Y perdió. Porque ese día mágico, además de ganar el Casademont, perdió el Madrid, que parece lo mismo pero no es igual. Hoy, el conjunto aragonés se careará ante el otro gigante del baloncesto español, el Barça. Volverán a jugar cinco contra cinco, pero el asunto desde luego no será el mismo. Ni el Barça viene de viaje ni se dirime el tema en Zaragoza. Más dificultades si cabe para el conjunto que prepara Porfirio Fisac, que deberá vestirse de héroe si pretende rascar algo en Barcelona.

Las últimas noticias no han sido favorables. La lesión de Radoncic merma a un Casademont que todavía no ha dicho presente de verdad en la competición. Hace tanto tiempo que se busca el Casademont... Quizá desde que se marchó Carlos Alocén. Desde entonces, no se encuentra, desde que perdió el cerebro del entrenador en la pista. Han pasado tantos entrenadores. Y tantos bases... Hace escasas fechas se piró Ferrari y llegaron Chris Wright y Stefan Jovic. Antes intentaron portar la brújula San Miguel, Sulaimon, Ennis, TJ Bray, Rupnik, Javi García, Omar Cook, el referido Ferrari, Ponitka... ¿Cuántos van? ¿Y entrenadores desde el baloncesto escolar de Diego Ocampo a Martin Schiller? Complicado vertebrar un equipo sin base y sin entrenador, muy complicado. Ahora lo está intentando Porfi, el entrenador talismán de Reynaldo y del Casademont. Hoy no lo tiene sencillo. Desde luego, las fechas de verdad aparecen subrayadas ante el Breogán y el Manresa. Hoy solo se puede apelar a la heroica. Mucho más sin Radoncic, el jugador más descarado del plantel ante el aro rival. Hay abundante literatura sobre la trascendencia del ‘4’ abierto. Solo Santi Yusta podría ayudar por fuera en esa labor. Mekowulu ya tiene bastante con postear desde el ‘4’. Mucho más hoy, ante el tomate de los pívots del Barça.

Jugando en el Palau y ante un Barça descansado, solo el calendario inmediato de los azulgrana podría resultar favorable al Casademont: apenas 48 horas después de la cita de hoy, el equipo de Jasikevicius disputará un encuentro de Euroliga en Belgrado ante el Estrella Roja. Desde luego, el partido de esta semana del Barça se jugará en la Sala Pionir, no en el Palau. Hoy, su choque con el Casademont no deja de ser un trámite para un equipo soberbio en todos los órdenes del baloncesto, del base al pívot, de principio a fin de este precioso juego. El trámite azulgrana se viste de héroe para el Casademont.